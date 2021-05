Kovács Zoltán feleségének korábbi üzlettársa a vadászati kiállítás egyik fő szervezője

Kovács Zoltán feleségének korábbi üzlettársa, Kovács Róbert is felügyelőbizottság tag abban a cégben, amely a vadászati kiállítás szervezéséért felel.

A 24.hu szerint Kovács Róbert néhány hete kiszállt ugyan a Kovács Zoltán feleségével, Szikora Lindával közös cégükből, de már 2019 február óta felügyelőbizottsági tagként működik a vadászati világkiállítás lebonyolítására létrejött állami kft.-ben.

Miközben ezért a rendezvényért kormánybiztosként épp Kovács Zoltán felel.

Az egyelőre nem derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) által a vadászati világkiállítás lebonyolítása végett alapított Egy a Természettel Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába pontosan milyen szempontok és referenciák alapján választottak tagokat.

Kovács Zoltán egyébként nemcsak felesége révén ismeri Kovács Róbertet, hanem közösen hódolnak a vadászatnak is. Utóbbi a Virágospusztai Vadásztársaság elnöke, míg előbbi alelnöke volt 2019-ben.



A Kartal-Ép Kft.-t 2017-ben alapította Kovács Róbert, ebbe Kovács Zoltán felesége, Szikora Linda 2018 áprilisában szállt be ügyvezetőként. Idén áprilisban Kovács Róbert távozott a cégből, amelyet így Szikora Linda teljesen átvett, és a nevét, székhelyét, főtevékenységét is megváltoztatta:

Így a korábban vezetékes távközléssel foglalkozó cég most már Násfa-Hunyor Kft.-ként működik Óbudán, és üzletviteli, vezetési tanácsadással, valamint kommunikációs tevékenységekkel foglalkozik. A cég neve egyébként onnan jöhetett, hogy Kovács Zoltán két vizsláját így hívják.

Az idén szeptember 25. és október 14. közt sorra kerül Vadászati kiállítás egyébként nemrég kiemelt fontosságú rendezvény lett. Az eseményt eredetileg 387 millió forintos költségvetéssel tervezték megrendezni, ez azóta viszont jelentősen megnőtt.

Kovács Zoltán legutóbbi becslése szerint a büdzsé végül 16-17 milliárd forint körül lesz majd. Ebben viszont nincs benne az, hogy a kiállítás helyszínéül szolgáló Hungexpót is felújítják 55 milliárd forintból.