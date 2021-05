Az M0-son baleset, az M3-on kiégett autó nehezíti a forgalmat

Az M0-s autóúton Kistarcsa térségében karambolozott két személyautó. A BalesetInfó beszámolója szerint az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy az egyik jármű a szalagkorlátnak csapódott, és még a motorja is kiszakadt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, addig a többi autóst a leállósávra terelik az M3-as autópálya felé vezető oldalon.

Fotó: balesetinfo

Magán az M3-ason is torlódik a forgalom, miután Mezőkeresztesnél kigyulladt egy kocsi. Amikor a vezető észlelte, hogy füst árad ki a motortérből, lehúzódott a leállósávra, így még volt ideje kimenekülni a lángra kapó autóból. Bár a helyi tűzoltók két fecskendővel is kiérkeztek az oltásra, a személykocsi teljesen kiégett. A Vásárosnamény felé vezető oldalon két sávot is elfoglalnak a műszaki mentők, a forgalom csak a belső sávban haladhat.

A hatóságok azt kérik, hogy mindkét helyszínen fokozott óvatossággal vezessenek.