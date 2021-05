WWF: fokozottan védett erdők láncfűrész alatt

Május 24. az európai nemzeti parkok napja. Csaknem fél évszázada léteznek Magyarországon is nemzeti parkok, amelyek azért jöttek létre, hogy megóvjuk a természeti szépségeket és az élővilágot.

Az Agrárminisztérium azzal büszkélkedik, hogy az elmúlt tíz évben sokat fejlődött a hazai nemzeti parkok rendszere, költségvetésük csaknem megnégyszereződött, emellett kétszer annyian dolgoznak az állami természetvédelemben, mint korábban. Erről a tárca környezetügyért felelős államtitkára beszélt Fertőújlakon, ahol átadták a Fertő–Hanság Nemzeti Park felújított természetiskoláját, ami már csak azért is örvendetes, mert a természetiskolának otthont adó épület a rendszerváltás előtt határőr laktanyaként működött a látogatók elől elzárt területen.

Rácz András ismertetése szerint

míg 2010-ben mintegy 700-an dolgoztak a hazai nemzeti parkokban, addig ma 1400-an,

a költségvetésük 4,5 milliárd forintról 20 milliárd forintra emelkedett,

a legelőállat-állomány 45 százalékkal 14 ezres egyedszámra nőtt,

az elmúlt tíz évben 83 helyen nyilvánítottak védetté összesen 4200 hektár területet,

mintegy 700 ökoturisztikai létesítmény van idehaza, ezek felét valamelyik nemzeti parki igazgatóság működteti,

évente mintegy 1,6 millió látogatót fogadnak, bár ez a szám tavaly a járvány miatt egymillióra esett vissza.

Ugyanakkor éppen a járvánnyal járó külföldi utazási korlátozások miatt a múlt évben a hazai turizmus nagy lendületet kapott, és a magyarok rájöttek, hogy idehaza is rengeteg látnivaló van. Erről már az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos beszélt.

A kormány célul tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon, amihez hozzátartozik, hogy a szabadidőt megfelelően lehessen eltölteni, és a hazai turisztikai szálláshelyek olyan színvonalúak legyenek, mint Ausztriában vagy Szlovákiában

– fogalmazott Révész Máriusz, hozzátéve, hogy 98 turistaház fejlesztését támogatták 2018 óta, és jelenleg is 42 turistaház, zarándoképület felújítása van folyamatban. Ezek sorába illeszkedik a Csapody István Természetiskola is, amelyet 50 millió forintból újítottak fel.

Kulcsárné Roth Matthaea, a Fertő–Hanság Nemzeti Park igazgatója azt mondta, fontos cél a gyermekek környezeti nevelése, oktatása, mert rajtuk keresztül lehet a felnőtteket is szemléletváltásra ösztönözni. A nemzeti parkok 15 erdei iskolával évente mintegy 200 ezer gyermeknek nyújtanak környezeti nevelési programot.

Az európai nemzeti parkok napja alkalmából a szakminisztérium a Klímapolitikai Intézettel országos reprezentatív kutatást végzett, amelyből kiderült, hogy a résztvevők 98 százaléka tartja fontosnak azt, hogy legyenek olyan védett területek, ahol a környezetvédelmi kezelésen kívül nincs más beavatkozás. Sokan hajlandók maguk is tenni a környezet védelméért. A válaszadók

60 százaléka vett már részt szemétszedésen,

38 százalékuk volt faültetésen,

31 százaléka anyagilag is támogatott már környezetvédő szervezetet.

Ehhez képest a WWF Magyarország szerint védett erdeink állapota kritikus, amit az Európai Unió részére készülő hivatalos országjelentések is alátámasztanak.

Az erdők kezelésében szinte semmilyen változást nem hozott a nemzeti parki státusz; ma is ugyanolyan, döntően gazdasági célú fakitermelés zajlik a parkok határain belül, mint azokon kívül

– jelentette ki a környezetvédő szervezet erdőprogramjának vezetője. Gálhidy László elmondta, hogy a néhány évvel ezelőtt, a bükki Tarkő mellett kivágott 180 éves erdő után egy újabb, ezúttal fokozottan védett bükkös jutott ugyanerre a sorsra a lillafüredi kisvasút végállomása közelében, de hasonló vágásterületeket látni a Magas-Bakonyban vagy a Balaton-felvidéken is. A Pilisben 40 méterenként vágott, úgynevezett közelítő nyomokkal hálózták be a hegyoldalakat a faanyag könnyebb kiszállítása érdekében, ami a tájkép és a talaj védelme, továbbá az erdőklíma megőrzése szempontjából is komoly kérdéseket vet fel.

Egyértelmű, hogy a védett területeken zajló intenzív nyersanyagtermelés nem felel meg a 21. század követelményeinek, és ilyen formában nem tartható fenn tovább

– hangsúlyozta a szakember, aki szerint a jelenlegi gyakorlat folytatásával nemcsak az élővilág sorsa válhat kérdésessé, hanem saját jövőnk, jóllétünk is.

(Borítókép: A Bezerédi-Duna-ág a Bács-Kiskun megyei Dunafalva közelében 2021. április 30-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)