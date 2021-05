Kilenc éve perel a BKK egy nőt, akinek egy bliccelő mutatta fel az elveszített személyi igazolványát

Egy fiatal nő még 2012-ben vesztette el a személyi igazolványait, másnap ezt bejelentette, a régi okmányokat érvénytelenítették, ő pedig nem sokkal később Németországba költözött, írja a 444.hu. 2014-ben kapott egy fizetési felszólítást a BKK-tól, az állítás szerint ugyanis jegy nélkül utazott a szolgáltató egy járatán. Bár a nő azóta többször is bizonyította, hogy nem ő használta az okmányokat, jelenleg ott tart az ügy, hogy bár két tárgyalást is megnyert, a legutolsót a BKK most viszi másodfokra.

Ahogy nyilatkozott, a BKK ügyvédje szerint nem azt bizonyítottam, hogy elhagytam a személyimet, hanem azt, hogy a büntetések idején nem én használtam azt.

Eddig három alkalommal vizsgálta az ügyet írásszakértő. Elmondása szerint

egy ilyen írásszakértői vélemény készítése úgy néz ki, hogy egy órán keresztül tollbamondás van, jobb kézzel írok, bal kézzel írok, lökdösnek, miközben pénztárcán írok alá egy kis rubrikába, mintha a BKK villamosán lökdösve írnám alá.

A vizsgálat első alkalommal azt állapította meg, hogy szándékosan torzította el a kézírását. Utána saját költségén fizetett ki két újabb vizsgálatot, amik viszont őt igazolták.

A lap kérdésére a BKK azt nyilatkozta,