Zacher Gábor: Ezek már a csend hangjai

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 026 529 fő, közülük 3 072 940 fő már a második oltását is megkapta. Az új fertőzöttek száma 164, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 510 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 21, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 581 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 671 392 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 101 537 főre csökkent. Kórházban 1417 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 159-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a központi tájékoztató oldalon közzétett napi járványadatokból.

Nálunk, Hatvanban csend van. Ezek már a csend hangjai, reméljük, nem lesz folytatás. Habár, ahogy erről már tegnap beszéltem, a poszt-Covid még meg fogja keseríteni az életünket. Tegnap mentőztem a fővárosban, ott is béke volt. Azt gondolom, nyugodt nyarunk lesz, de ettől még a biztonsági intézkedéseket ne felejtsük el

– mondta Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház főorvosa, aki az Index szerkesztőségének vendége volt.

A főorvos az indiai vírusmutációról elmondta: ha elérjük a 80 százalékos átoltottságot, akkor már lesz nyájimmunitás, reményeink szerint akár a mutáns mutánsának mutánsa sem fog gondot okozni.

Ettől még lefogyhatnánk, hiszen a Covid-háj személyenként plusz öt kilót jelentetett, és tudjuk, hogy az elhízás az egyik legfontosabb rizikófaktor számtalan betegség esetén. Tehát a kézmosás után jöhet a következő lecke: a fogyás

– mondta a főorvos, hozzátéve: a maszkviselés az életünk része lett, automatikusan viseljük már.

Az előző nap 258 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 41 beteg. Kórházban 1420 beteget ápoltak, közülük 169-en voltak lélegeztetőgépen. A koronavírus legfiatalabb áldozata egy 41 éves férfi volt, akinek alapbetegségeként epilepsziát jelöltek a kormányzati tájékoztató oldalon.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A védőoltást igazoló alkalmazás ingyenesen letölthető. Az online időpontfoglalóban a Sinopharm mellett – a készlet erejéig – Pfizer-, Szputnyik V és AstraZeneca-oltások foglalhatók.

Túl az ötmillión

Az ötmillió beoltott elérésnek köszönhetően életben lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata, amely május 23-tól, vasárnaptól hatályos. Eszerint

a kijárási tilalom megszűnik;

az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

a 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Újra díjköteles a parkolás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy az ingyenes parkolás keddtől, azaz a mai naptól megszűnik. A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva kétszer is ingyenessé tette a közterületi parkolást, először 2020 tavaszától július 1-ig, utána novembertől ez idáig. Ahogy arról az Index is beszámolt, ez a vidéki városokban és a főváros belső kerületeiben is gondot okozott.

