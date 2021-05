Orbán Viktor nem kamuzott, igazi házaspárnak gratulált

Egy emberként hördült fel a hétvégén az internet népe szombat estétől, ugyanis akkor érte el a beoltottak száma az ötmilliót, amiről Orbán Viktor nagy örömmel számolt be a Facebookon.

A miniszterelnök látványosan megvált az arcát takaró maszktól is, illetve még kicsit pörköltszaftos is volt, de mindennek a jelentősége eltörpül amellett, hogy véletlenül összefutott egy esküvőre készülő párral, és gratulált nekik. Ezt megörökítették a miniszterelnök sajtósai, és meg is osztották Orbán Viktor oldalán, ami egyeseknél kivágta a biztosítékot. Úgy vélték, hogy megrendezett jelenet volt, néhányan egy stockfotó miatt azt pedzegették, hogy a miniszterelnök nem is igazi házaspárral, hanem modellekkel találkozott.

A napokon keresztül tartó találgatást aztán a férj megunta, és közösségi oldalán nyilatkozott az ügyről, ezt egyébként a Blikk vette észre.

A fénykép és a videó Magyarország miniszterelnökével tejesen spontán történet. Szombaton volt az esküvőnk, és a várban fényképezkedtünk. Ennyi a sztori, egy hét múlva már senki nem fog emlékezni erre. Nekünk a kép egy darabka történelem

– fogalmazott a férj.