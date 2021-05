Kissé megzavarta a civil szervezetek délelőtti sajtótájékoztatójának tematikáját az a ma reggeli értesülés, hogy a kormány a lakástörvény Böröcz László-féle módosítását csak a főváros világörökségi részére vonatkozóan fogja támogatni.

A törvénytervezet tárgyalásának időpontjára időzített tájékoztatón 32 lakhatási szervezet képviseletében beszélő Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület társelnöke szerint nem módosítani kellene a szóban forgó törvényt, hanem visszavonni.

Gosztonyi Géza, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a reggeli bejelentésre reagálva azt mondta, hogy a műemléki lakások – akár a Parlament épülete – részben köztulajdonúak, és ha a törvényhozás épületének privatizálása nem jut senkinek sem eszébe, úgy ezen ingatlanokat sem kellene.

Ha a jogszabályt az ismert feltételek mellett elfogadják, biztosan nőni fog a hajléktalanok aránya.

Ha nincs szociális bérlakás, megszűnik a hajléktalansegítéssel kapcsolatos szociális munka értelme. A lakásügynökségeket is könnyen lenullázhatja ez a törvény – kongatta meg a vészharangot.

Ha meg lehet venni a lakásokat a forgalmi értékük akár 10 százalékáért is, akkor azok is hitelt vesznek majd fel, akiknek ma még a szociális lakbér kifizetése is megerőltető. Ha nem a banktól, akkor azoktól, akik megígérik nekik, hogy pár millióval többért majd megveszik tőlük a lakást – hívta fel a figyelmet Józsefváros polgármestere. Akik a lakásmaffiával üzletelnek, azok hamar az utcán találják magukat. A törvénymódosítás tehát a városvezető olvasatában nem más, mint lex lakásmaffia.

A tervezett törvénymódosítás az ingatlanbefektetők előtt is kaput nyit. Pikó András azt mondta, a jelenlegi szabályozás szerint, ha egy ingatlanbefektető egy telket meg akar venni, akkor a rajta lévő ingatlanban lakók elhelyezési költségét ma még ki kell fizetnie. Ez úgy változna ismeretei szerint, hogy már elég lesz a telken lévő épületben megszerezni a tulajdonjog 51 százalékát, és onnantól elhelyezési kötelezettség nélkül ki lehet tenni a maradó lakókat.

Nagy politikai siker szerinte a műemléki lakásokra leszűkített változat, ezzel részben elérték a civilek és a polgármesterek a céljukat. Ebben a „lex lakásmaffia” finomodik „lex Rákayvá” vagy „lex Bayerré”. A Fidesz holdudvarához tartozó politikai celebekre célozva azonban leszögezte, hogy ez a változat még mindig rablás.

Az Indexnek nyilatkozva Józsefváros polgármestere azt mondta, bár vizsgálják a törvény lehetséges hatástalanítási módozatait a VIII. kerületben, mindenki számára megnyugtató módon csak az Alkotmánybíróságon dőlhet el az ügy.

Az önkormányzatok tehát olyan lépéseket tesznek majd, amelyekkel a törvény végrehajtását az alkotmánybírósági döntésig fel tudják függeszteni.

Józsefvárosban 4200 lakás és 90 milliárdos vagyonról van szó, a XIII. kerület után itt van a legtöbb bérlakás, a kerületi lakásállomány 10 százaléka. Amennyiben elfogadják a törvénymódosítást, Józsefváros tájékoztató kampányt és ingyenes jogsegélyszolgálatot indít, amely révén a „tisztes szegénységben élő emberek” megvédhetők a lakásmaffiától.

(Borítókép: Ambrus Balázs / Index)