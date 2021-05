Ne csodálkozzunk, ha kaparni kell a jeget a kocsiról

Két frontrendszer is átvonul az ország felett, ami a frontérzékenyeknek nyilván nem nagy öröm, viszont ennek köszönhetjük a mostani ragyogó napsütést is, és azt, hogy szinte mindenütt meghaladta a 20 fokot a hőmérséklet.

Szerda délután és éjszaka túlnyomóan derült, száraz idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon 17, 19 fok is lehet.

Fotó: Időkép

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hajnaltól késő délutánig csak a Kisalföldön és az Alpokalján, később északnyugat felől már egyre nagyobb területen lehet vastagabb a felhőzet. Késő délutánig legfeljebb az északnyugati határ környékén lehet gyenge csapadék, később a nyugati, majd a délnyugati megyékben valószínű eső, záporeső, a határ környékén egy-egy zivatar is előfordulhat.

Fotó: Időkép

Szerdán délután mindössze az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, csütörtökön az északnyugatira, északira forduló szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. Éjszakára viszont továbbra is az évszakhoz képest rendkívül hidegre számíthatunk: a legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de helyenként ennél hidegebb is lehet. Előző éjjel az Időkép több mérőpontján is megközelítették a minimumok a 0 fokot: Balinkán és Kercaszomoron 0,8 fok, Bakonybélen 0,9 fok volt, a leghidegebbet azonban az ország nyugati csücskében fekvő Kétvölgyben mérték, ahol

két tizeddel 0 fok alá csökkent a hőmérséklet.

Szóval ne csodálkozzunk, ha autónk szélvédőjéről megint kaparni kell a jeget. A felszíni tereptárgyak felülete ugyanis az inverzió miatt még erősebben lehűl, mint a levegő, emiatt alakul ki dér az autók felületén. De bármennyire is megbotránkozunk a május végi hajnali fagyokon, a május 26-i hidegrekordot Putnok tartja, ahol 1991-ben –0,8 fokos minimumot mértek.

5 Galéria: Szuperhold - 2021 04 26 Fotó: Michael Probst / MTI

Aki a hideg dacára mégis megkockáztatja, hogy kimegy éjjel a szabadba, azt a cudar időért cserébe csodás látvány kárpótolja: szuperhold lesz látható, vagyis fényesebbnek és nagyobbnak látszik majd égi kísérőnk, mint máskor. Amúgy ma a szerencsésebbek teljes holdfogyatkozást is megfigyelhetnek, de ehhez sajna Európán kívülre kell utazni ezúttal.

