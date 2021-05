Négynemes konzultációt indít a Fudan Egyetemről a budapesti vezetés

„Négynemes” konzultációt indított a Fudan Egyetemről Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely budapesti főpolgámester.

A konzultációban az alábbi kérdéseket teszik fel:

Egyetért-e azzal, hogy a Diákváros ne az eredeti tervek szerint és helyszínen épüljön meg?

Egyetért-e a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának létrehozásával?

Egyetért-e azzal, hogy a magyar állam hitelt vegyen fel vagy költségvetési forrást biztosítson a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának megépítésére?

Egyetért-e azzal, hogy Magyarországon olyan egyetem működjön közpénzből, amely nem nyújt ingyenes képzést magyar diákoknak?

A konzultáció szervezését az aHang vállalta el, a kezdeményezéshez pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Momentum Mozgalom, a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a Sétáló Budapest, a Párbeszéd Magyarországért és a Demokratikus Koalíció csatlakozott eddig.

A konzultációt Június 4. és 13. között rendezik meg. A fenti kérdésekre a 14 év feletti budapesti lakosok a város több mint húsz pontján személyivel és lakcímkártyával történő igazolás után válaszolhatnak majd, valamint ügyfélkapus belépéssel online is megtehetik ezt.

Ma az is kiderült, hogy az egyetem campusán létrehozandó szolgáltatások használatáért a többi magyar egyetem diákjainak fizetnie kell, azokat csak a Fudan Egyetem hallgatói használhatják majd ingyen. Az egyetemen egy kollégium is létesül, viszont ide csak a saját hallgatóik felvételizhetnek, és ők is borsos áron, 56 ezer forintért kaphatnak majd szállást.