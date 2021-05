Lopott traktorral, részegen, jogosítvány nélkül okozott balesetet

A balesetet okozó 35 éves győri férfi mindent kipipált a tilalmi listáról: ivott, nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, ráadásul a mezőgazdasági vontatót barátjától, annak tudta nélkül hozta el.

Fotó: Police.hu

Talán mindezt meg is úszta volna, ha a Vasút soron nem gázol át egy ház kerítésén. Így most rongáláson kívül ittas járművezetés és jármű önkényes elvételének bűntette miatt is felelnie kell – írta a police.hu,

Hozzáteszik, hogy már kismértékű alkoholfogyasztás után is szűkül a vezető látótere, így nehezebben veszi észre a fontos ingereket, ami nem is tudatosul benne, ezért különösen veszélyes. Alkohol hatása alatt a sofőrök nem érzékelik időben a jármű oldalirányú kitéréseit, a megfelelő kormánykorrekciót késve hajtják végre, ennek következtében a járművet nem tudják egyenesen tartani az úton – figyelmeztetnek.