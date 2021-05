Oroszoknak adná el az albertfalvai termelői piacát Újbuda

Oroszoknak adná el Újbuda vezetése a termelői piacát a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint. Novák Előd gyanúja szerint a helyén akár irodaház is épülhet. A politikus önkormányzati képviselőként, titoktartási nyilatkozat aláírása után tekinthetett be az iratokba. Közlése szerint ezekből az derült ki, hogy az önkormányzat irodaház építésére értékesítené az ingatlant, méghozzá egy orosz befektetőnek: a milliárdos orosz oligarcha, Megdet Rahimkulov fiának, pontosabban az ő érdekeltségébe tartozó cégnek, a Startimmo Kft.-nek.

A pályázati dokumentáció szerint ők adták a legmagasabb, 360 millió forintos árajánlatot.

Az Albertfalvi Termelői Piac ciklusokon átívelő leépítése ellen, eladási és felszámolási tervének megakadályozására a Mi Hazánk Mozgalom „Mentsük meg az Albertfalvi Piacot! Közösségi terünk ne váljon iroda- vagy társasházzá!” címmel petíciót is indított.

Az önkormányzat üzemeltető cége még az alapvető karbantartási munkálatokat sem végezte el, ezért a piac mára meglehetősen lepusztult. A helyzet iróniája, hogy most épp erre az állapotra hivatkozva akarnak túladni rajta. A képviselő jelezte, hogy a választások előtt az MSZP-s Görög András, és a Momentum képviselőjelöltje, Erhardt Attila is a helyi lakosok bevonását szorgalmazta a piac jövőjével kapcsolatos döntésbe, most azonban – mindenféle előzetes egyeztetés nélkül – mindketten megszavazták az Albertfalvai Termelői Piac eladását.

A XI. kerületi önkormányzat megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a piac jövőjét érintő ügy még folyamatban van, ezért azt nem kívánják kommentálni. Orosz Anna alpolgármester későbbre ígért tájékoztatást.