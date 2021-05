Időjárás: nagyon jó lesz nekünk

Még az is előfordulhatott, hogy a kocsi ablakáról kellett kaparni az éjszakai hideg miatt a jeget, de az Időkép előrejelzésének most örülni fogunk, hiszen azt írják, hogy jön a kellemes idő: a hűvös hajnalt követően

a maximumok hazánk nagy részén 20 és 25 fok között, északnyugaton 18-19 fok körül alakulnak.

Délután azért kisebb eső, záporok nyugaton előfordulhatnak. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül.

Péntekre virradóan egy hidegfront hatására eleinte főként a Dunántúlon, majd délen, délnyugaton fordulhat elő eső, zápor. Napközben a napos, gomolyfelhős időben már csak helyenként, nagyobb valószínűséggel északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. Többfelé megerősödik az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-14, napközben 17-23 fokot mérhetünk.

Szombaton a napos-gomolyfelhős időben elszórtan alakulhatnak ki záporok, néhol zivatarok. Az északnyugati szél több helyen megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.

Vasárnap is gomolyfelhős-napos időre van kilátás szórványos záporokkal, zivatarokkal. A Dunántúlon erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Délután 16-21 fok várható. A jövő hét elején sem érkezik meg a nyár. Továbbra is számítani kell záporokra és a légmozgás is gyakran feltámadhat.

Nem lesz vészes

A frontra érzékenyek is megkönnyebbülhetnek, mivel csütörtök estig nem várható fronthatás, azonban a nagy napi hőingás migrént, vérnyomás-ingadozást okozhat az arra érzékenyeknél. Napközben a gyors melegedés hatására fáradékonyság, dekoncentráltság is felléphet. A hűvös hajnal miatt viszont meglehetősen hűvös lesz, átmenetileg a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek. 11 és 15 óra között többfelé nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így célszerű lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.