A tegnapi 213-hoz képest több, 396 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel összesen 803 119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – derül ki a 14 459 mintavétel alapján összeállított hivatalos esetszámokból.

Mint közölték, egy nap leforgása alatt 32 ember halt bele a koronavírusba vagy annak szövődményeibe, az elhunytak száma 29 654 fő hazánkban. Itt csökkenés mutatkozik, hiszen tegnap 41 halálos áldozat volt.

Meggyógyult 682 301 ember, az aktív fertőzöttek száma pedig 91 164 főre csökkent.

Szerdához mérten kevesebb, 1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ahogy lélegeztetőgépen is kevesebben vannak, a hivatalos adatok alapján 136-an. (Tegnap 1373 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 148-an voltak lélegeztetőgépen.)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 056 262 fő, közülük 3 328 047 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 192 ezer fő, és 97,4 százalékuk már meg is kapta az oltást.

Az oltást még nem felvevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérik arra, hogy vegyék fel azt. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot, a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek.

Jelenleg Pfizer-, Sinopharm-, valamint korlátozott mennyiségben még Szputnyik V és AstraZeneca-oltás foglalható. A kedden érkezett 334 ezer adagos Pfizer-szállítmány egy részét második körös oltásokra lehet felhasználni, 175 ezer adagot pedig első körös oltásra. Ezt részben a kórházi oltópontok hirdetik meg az online időpontfoglalóban, részben a háziorvosok olthatják el.

A világ élmezőnyében vagyunk

A koronavírus elleni magyar oltási program a világ élmezőnyében van, Magyarország az első oltások tekintetében megelőzte az Egyesült Államokat, a második oltásoknál pedig szinte utolérte az Egyesült Királyságot. Ezt a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára közölte szerdán saját közösségi oldalán.

Az Index beszámolt róla, hogy egy újabb kínai vakcina tett nagy lépést afelé, hogy Magyarországon sürgősségi engedély alapján használni lehessen. A Global Times kínai lap online kiadása közölte még szombaton, hogy a Convidecia nevű oltóanyag megkapta a GMP megfelelőségi bizonylatot (Good Manufacturing Practice, vagyis Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat).

A készítményt a CanSino Biologics cég közösen fejlesztette ki a Kínai Biológiai Intézettel. Ez egy vektorvakcina, az ad5-ös humán adenovírust tartalmazza, ugyanolyan technológiájú készítmény, mint az itthon használt Szputnyik V, a Johnson & Johnson vagy az AstraZeneca oltóanyaga. Annyiban tér el tőlük, hogy a többiek más típusú adenovírust (is) használnak a készítményben. Óriási előnye, hogy egyadagos, a CanSino közlése szerint 65,3 százalékban véd meg a SARS-CoV-2-es koronavírus-fertőzéstől.