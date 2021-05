A BKK közölte, hol nem kell maszkot hordani

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jelezte, hogy a koronavírus mérséklődése miatt feloldották a járványügyi korlátozások nagy részét, így a legújabb kormányrendelet értelmében a települések belterületén, így a közterületeken lévő megállókban már nem kötelező a maszkviselés.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi közlekedés használatakor és a zárt helyiségekben, például a metróállomásokon, továbbra is hordani kell a szájat és orrot eltakaró maszkot.

A BKK arra kéri utasait, hogy továbbra is tartsák be a koronavírus-járványra vonatkozó előírásokat. A cég munkatársai folyamatosan ellenőriznek, és kizárhatják az utazásból azokat, akik nem tesznek eleget a maszkviselési kötelezettségüknek, sőt 8000 forintos helyszíni pótdíjat is kiszabhatnak.