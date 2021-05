Nanotechnológiás fertőtlenítéssel küzd a vírus ellen a Volánbusz

Nanotechnológiás felületkezelési eljárást vezet be az agglomerációban közlekedő járatain a Volánbusz Zrt. Az eljárás a felületeken folyamatos, egy éven át tartó védelmet alakít ki, és a takarítások között is óvja az utasok és a társaság munkavállalóinak egészségét − közölte a társaság.

A járvány idején bevezetett higiéniai eljárások mellett a társaság mostantól hosszan tartó hatású, fotokatalitikus higiéniai felületkezelést is végeztet a legforgalmasabbnak számító budapesti agglomerációban közlekedő 176 autóbuszon. A higiéniai bevonat molekuláris szinten épül be, és a fény hatására végbemenő kémiai reakció csökkenti a fertőzésveszélyt.

A járvány megjelenése óta a Volánbusz több mint 246 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból csaknem 78 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból pedig már 844 ezernél is többet osztott ki munkavállalóinak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok és a munkavállalók biztonságát.

A társaság továbbra is arra kéri az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Felhívták a figyelmet, hogy a járványügyi korlátozások enyhítése ellenére a maszk viselése továbbra is kötelező a buszokon és a zárt utasforgalmi helyiségekben.