Júniustól újraindul a nemzetközi vonatközlekedés

A járványhelyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy újrainduljon a közép-európai nemzetközi vasúti személyszállítás. Június 1-jétől több nemzetközi járat az eredeti menetrenddel és kapacitással közlekedik a külföldi vasútvállalatokkal együttműködve.

A hegyeshalmi vasúti határátkelőn keresztül június 1-jétől több távolsági vonat közlekedik, Budapestről Bécsbe óránként lehet eljutni. A Püspökladány és Biharkeresztes között végzett pályakorszerűsítési munkák miatt a Bécs–Kolozsvár közötti Transilvania EuroCity átmenetileg nem közlekedik. Svájcba újraindul a közvetlen Railjet xpress vonatpár és az éjszakai vonat is. Bajorországba, Münchenbe visszaáll a kétóránkénti közlekedés nappal, és ismét közlekedik az éjszakai vonat is. A regionális forgalom Hegyeshalomnál változatlanul biztosított Bécs és Királyhida (Bruck an der Leitha) felé.

A szobi határátkelőhelyen keresztül több lépésben áll vissza a közlekedés. Május 24-től már újra elérhető Wroclaw–Berlin, május 26-tól pedig Krakkó, valamint Varsó is éjszakai vonattal. Június 1-jétől a Szlovákiába és Csehországba közlekedő Metropolitan EuroCity vonatok állnak forgalomba újra a szokásos kétóránkénti közlekedési rendbe, de csak június 13-tól lesz teljes a visszaállás: akkortól az eredeti menetrend érvényes a visegrádi országok felé.

Lengyelországba június 1-jén indul először a Báthory EuroCity vonat, másnap érkezik vissza első alkalommal Terespolból. Innentől naponta biztosított a vasúti kapcsolat Krakkóba és Varsóba is nappali és éjszakai vonattal egyaránt.

Hidasnémeti határállomáson át Kassára továbbra is csak napi két közvetlen InterCity vonat közlekedik Budapestről. A tervezett 2 óránkénti közlekedés a decemberi menetrendváltáskor indulhat újra a szlovák vasút közlése szerint.

Románia és Magyarország között több lépcsőben indul újra a forgalom. A lőkösházai határátmenetben jelenleg is valamennyi nemzetközi vonat közlekedik. A többi határátmenetben jelenleg egyedül a Corona IC jár kerülő útvonalon: Debrecen érintésével jut el a Székelyföldre, Kolozsváron át Brassóba. A Püspökladány–Biharkeresztes vonal villamosítása miatt Biharkeresztesen át Nagyváradra és Kolozsvárra csak ősszel közlekedik ismét a vonatok többsége.

Nyírábrányon át Érmihályfalvára, illetve az útvonalon tovább Szatmárnémetibe és Nagybányára szintén csak később áll helyre a forgalom. Június 1-jétől viszont Nagykárolyba és Nagyszalontára is a korábbi közlekedési rend szerint járnak majd a kishatárforgalmi motorvonatok.

Lőkösháza határállomáson át Arad, Temesvár, Déva térségébe, illetve tovább Brassó, Nagyszeben és Bukarest felé változatlanul közlekedik minden vonat.

Kelebián át Szerbiába is újra biztosított az eljutás, június 1-jétől egyelőre napi egy vonatpár közlekedik Szabadkára.

Magyarország és Ukrajna között június 1-jétől a Záhony–Csap közötti kishatárforgalmi vonatok ismét járnak. Technikai okok miatt az IC34-es és az IC33-as számú Latorca InterCity vonatpár további intézkedésig nem továbbítja a Nyugati pályaudvar és Munkács közötti közvetlen kocsit. A munkácsi közvetlen vonat várhatóan ősszel indul el. Ugyanakkor megteremtődik annak a lehetősége, hogy az utasok átszállással Záhony és Csap között igénybe vehessék a vonat szolgáltatásait.

Az újraindulás másik fontos eleme a Kijev és Bécs közötti közvetlen hálókocsis forgalom beindulása is, Kijevből a hálókocsik június 1-jén indulnak, Bécsből június 2-án.

Gyékényes határállomáson át Zágrábba június 25-től indul vonat Budapestről naponta egy alkalommal. A magyarbólyi határon keresztül Eszék felé minden összeköttetés továbbra is biztosított.

Őrihódos határátkelőnél, Szlovéniába továbbra is közlekedik egy közvetlen vonat a fővárosok között, Budapestről Ljubljanába, és a tervezett menetrend szerint biztosított a regionális forgalom Zalaegerszegről.

A járványhelyzet alakulását a MÁV-START folyamatosan nyomon követi, az újraindulás következő lépcsőjének előkészítése jelenleg is zajlik. A nemzetközi vonatokon tervezett háló- és fekvőhelyes kocsik, illetve az étkezőkocsik beállításáról később adnak tájékoztatást. Ugyancsak várni kell még a tengerparti célállomásokra tartó járatok menetrendjére.

A visszatérő nemzetközi utazásokra jegyértékesítési, szolgáltatási és járműfejlesztésekkel készül a vasúttársaság. Kiemelten kezelik a külföldre közlekedő személykocsik felújítását, komfortjának javítását. Tavaly 22 használt, de korszerű fekvőhelyes- és hálókocsit vásárolt a vasúttársaság, ezekből jó néhány már a nyár folyamán forgalomba állhat.





Értékesítési fejlesztések: START Európa

A MÁV-START 2020-ban bevezetett START Európa ajánlatcsaládja a jelenlegi 6 célország (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Németország, Románia, Lengyelország) mellett június 1-től Svájcba, a hónap közepétől pedig Horvátországba és Szlovéniába is elérhető lesz. A START Európa alkalmazásával egyszerűsödnek a nemzetközi ajánlatok, és a korábbi gyakorlattól eltérően a legkedvezőbb árú vonatjegyek nemcsak Budapesttől, hanem a vonat által érintett vidéki városoktól is kiadhatók.

A járványhelyzet alatt bevezetett újdonság, hogy a START Európa menetjegyek a közvetlen nemzetközi vonatokra már a MÁV mobiltelefonos alkalmazásában és az internetes felületen is megvásárolhatók. A vasúttársaság az elektronikus menetjegyekkel a nemzetközi forgalomban is lehetővé teszi az utasok számára az érintésmentes jegyvásárlás és jegyellenőrzés lehetőségét.

Az online jegyértékesítésben Románia kiemelt területnek számít, mivel eddig ebben az irányban korábban még nem volt ilyen jegyvásárlási lehetőség. Az online jegyvásárlást választó utasok a menetjegy mellé díjmentesen kapják a helybiztosítást a bevezetés időszakában minden célországba.

A vasúttársaság továbbra is kéri az utasokat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Az állomások, megállók zárt helyiségeiben, illetve a járműveken változatlanul kötelező az utazás teljes időtartama alatt az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Akik nem viselnek maszkot, azok kizárhatók az utazásból és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.