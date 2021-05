Matolcsy György jegybankelnök lelki épségét vonja kétségbe a Jobbikból tavaly távozó, néhány hónapja Polgári Válasz néven pártot alapító Bencsik János országgyűlési képviselő.

A politikust Matolcsy György néhány, a novekedes.hu portálon publikált írása zaklatta fel, különösképpen a KIDSzingChi.hu néven megjelent korábbi értekezése, melyben a jegybank elnök egyebek között arról írt, hogy Magyarországnak, a visegrádi négyeknek, sőt, a kelet-közép-európai térség kilenc országának „vigyázó szemét nem Nyugatra, hanem Keletre érdemes vetnie azért, hogy a következő évtizedekben megtalálja saját sikeres felzárkózásának receptjét.”

A sikeres keleti példák közös szellemi forrásait elemezve a jegybankelnök az alábbi konklúzióra jutott:

Legyen hát célunk egy olyan új európai oroszláncsapat felnevelése, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek, ami egy új nyelv, az Engkrit (English+szanszkrit) szótárában »A magyar kölyök oroszlán ereje« címszó alatt található.

Bencsik János az Országos Sajtószolgálathoz intézett közleményében úgy vélte, a portálon számos, „hasonló szürreális vízió olvasható a jegybankelnöktől, amelyek laikus szemlélő számára is súlyos aggályokat vetnek fel Matolcsy György mentális állapotával kapcsolatban.” Állítása szerint egy hónapon belül három, aggodalomra okot adó írást is megjelentetett, továbbá emlékeztetett arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke értekezett már egyebek között a magyar és japán újszülöttek fenekén egyaránt megtalálható piros pontról és az ősmagyarok kiemelkedő agysebészeti tudásáról is.

„Az, hogy ki mennyire marad meg a racionális, ésszerű gondolkodás talaján, magánügy. Mindaddig, ameddig nem tölt be olyan kiemelkedő jelentőségű közfunkciót, amely az egész ország sorsára hatással lehet. A magyar monetáris politikát meghatározó, a gazdasági életre döntő befolyást gyakorló jegybank elnökének mentális állapota közügy, sőt, nemzetbiztonsági kérdés. Ennek tisztázására az Országgyűlésben mindent meg fogok tenni” – közölte az ellenzéki képviselő, miután elvitt a Nemzeti Bank Szabadság téri székházába egy könyvet David J. Lieberman pszichológustól, állítása szerint azért, hogy a jegybankelnök eldönthesse, szüksége van-e szakmai segítségre.