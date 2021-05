Életet mentett a borsodi faluban, hogy mentős a szomszéd

A riasztott mentőkocsi megérkezéséig egy szabadnapos mentős tartott életben a szomszédját, akinek a keringése és légzése is leállít – tájékoztatnak róla az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Ahol a szükség, ott a segítség is lehetne a címe annak az esetnek, ami egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hegyi kisfaluban történt. Ismét egy a megérdemelt pihenését mentős segített egy bajbajutotton, korában egy strandoló mentőtisztről számolt be az Index, aki egy sárvári gyógyfürdőben elesett és combnyaktörést szenvedett férfinek nyújtott elsősegélyt. Ezúttal is közel volt a segítség, közvetlenül a szomszédban.

Az OM beszámol róla, hogy kétségbeesve hívták őket egy férfihoz, akinek leállt a légzése és a keringése egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hegyi kisfaluban. A mentésirányító azonnal a helyszínre indította a rohamkocsit és vonalban maradt a hívóval, aki az ő iránymutatásával azonnal megkezdte a negyvenhárom éves férfi mellkasának nyomását. Óriási szerencsére, hogy

a szomszédban lakó is mentős, aki aznap este éppen szabadnapos volt és odasietve átvette az újraélesztést a helyszínen tartózkodóktól.

Miután megérkeztek a riasztott mentősök rövid időn belül sikerült stabilizálniuk a középkorú férfi állapotát, akit után kórházba szállítottak.