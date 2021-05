Ősszel jöhet az újabb járványhullám

Az indiai vírusvariáns még vizsgálat alatt van, de a WHO, illetve az Európai Járványügyi Központ is mint aggodalomra okot adó variánst minősítette − mondta Galgóczi Ágnes az RTL Klub reggeli műsorában pénteken. Alapvetően a vírusvariánsokat a vírus örökítőanyagának szekvenálásával lehet kimutatni. Rutinszerűen nem történik minden PCR-vizsgálatnál ilyen szekvenálás, hanem véletlenszerűen történnek ilyenek – magyarázta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. György István, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs pénteki tájékoztatóján jelentette be: Magyarországon is jelen van a koronavírus indiai mutációja.

Galgóczi Ágnes szerint Indiában a járványügyi helyzet nemcsak magának a vírusvariáns kialakulásának, illetve annak a tulajdonságainak tudható be, hanem az ottani higiénés szabályok, a zsúfoltság, az eltérő körülmények indították el a járványhullámot.

Kiemelte: nekünk is figyelemmel kell lennünk az új, kialakuló vírusvariánsokra. Szerinte az őszi időszakban, ami újra a légúti fertőzések időszaka lesz, számíthatunk újabb járványhullámra. Hozzátette: bíznak benne, hogy ez sokkal kisebb lesz, a védőoltásoknak köszönhetően.

Fotó: M1 / Médiaklikk

Galgóczi Ágnes a keresztoltásokról is beszélt. Mint mondta: alapvetően a védőoltásokat az alkalmazási javaslat szerint végzik, tehát amelyik oltással elkezdődött a védőoltási sorozat, azzal fejezik be. Így egyelőre Magyarországon nincs arra gyakorlat, hogy kombinálják a védőoltásokat, elképzelhetőnek tartja azonban, hogy a jó kutatási eredmények hatására nálunk is alkalmazni fogják a keresztoltásokat.

Az osztályvezető elmondta: nem igazán határoztak meg határszámokat a nyájimmunitással kapcsolatban. Azonban mindenképpen fontosnak nevezte, hogy minél többen legyenek beoltva.

Azt gondolom, hogy mindenki érzi és érti, hogy nemcsak egyéni érdek a védőoltás, ami a saját esetleges fertőzésnél a betegség súlyosságát vagy a kórházba kerülést megakadályozza, hanem közösségi érdek is, és fontos a közösség szempontjából is, hogy védettek legyünk, és hogy egy másik, több járványhullámot megakadályozzunk

− emelte ki Galgóczi Ágnes.

Az osztályvezető szerint a jelenlegi járványügyi helyzet megengedi, hogy gyerektáborokat tartsanak. De kérte, hogy beteg gyereket ne vigyenek közösségbe és táborokba a szülők.

A külföldi utazásokról azt mondta, hogy mindenki tájékozódjon a célország járványügyi helyzetéről és a beutazási feltételekről utazás előtt. Ha pedig tehetik, inkább az országon belüli kikapcsolódást válasszák – javasolta.