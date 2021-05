Szükség lenne ernyőre, de elviszi a szél

Péntekre eleinte főként délen és a középső tájakon fordulhat elő gyenge eső. Napközben a napos, gomolyfelhős időben már csak néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. Többfelé megerősödik, néhol viharos lökésekkel jár az északi-északnyugati szél. Délután 18-23 fokot mérhetünk – közölte az Időkép.

Szombaton a változóan felhős időben elsősorban a Tisza vonalában, északon és nyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Vasárnap is gomolyfelhős-napos időre van kilátás szórványos záporokkal, keleten egy-egy zivatarral. A Dunántúlon erős lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Délután 16-21 fok várható.

A jövő hét elején sem érkezik meg a nyár. Hétfőn és kedden is a felhők lesznek túlsúlyban. Továbbra is számítani kell elszórt záporokra, és a légmozgás is gyakran feltámadhat. Hétfőn 16-21 fokig, kedden 14-21 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

