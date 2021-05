Sokkal szabadabb lehet az idei nyár Dömötör Csaba szerint

Ha Magyarország így halad tovább a koronavírus elleni védőoltások terén, az idei nyár sokkal szabadabb lesz, mint a tavalyi – erről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook

Dömötör Csaba a videóban úgy fogalmazott: egy nagy végre érzés van az emberekben, mert nem kell már kint maszkot viselni, lehet rendezvényeket szervezni, és nincs már kijárási tilalom sem.

Az, hogy újraindulhat az élet, az nem magától értetődő dolog, hanem az oltásoknak köszönhető

– jelentette ki, hozzátéve, azokban az országokban, ahol alacsonyabb az átoltottsági szint, ott sokkal szigorúbb korlátozások vannak érvényben. Például Olaszországban most is kötelező a kinti maszkviselés. Ez Portugáliában is június 13-ig biztosan marad. Továbbá Spanyolországban, Görögországban is kötelező kint is maszkot viselni.

Érvényben vannak a kijárási tilalmak is. Franciaországban este 9-től reggel 6-ig, és várhatóan június végéig nem is fogják feloldani. Olaszországban sem oldották fel és Németországban is hat olyan térség van, ahol kijárási tilalom van érvényben – részletezte az államtitkár.

Szóval az, hogy jobban állunk, más országokhoz képest az oltások terén, az nem valamiféle elvont matematikai méricskélés, hanem az élet újraindulásának egy alapvető feltétele – fogalmazott Dömötör Csaba, és hozzáfűzte, ha így haladunk tovább, akkor az előttünk álló nyár sokkal-sokkal szabadabb lesz, mint a tavalyi.

A kormány honlapján is hangsúlyozták, hogy Európa számos országában még kötelező a szabadtéri maszkviselés. Kiemelték továbbá, hogy Magyarország a sikeres oltási programnak köszönhetően megelőzi az uniós országok többségét az élet újraindításában. Míg Magyarországon a lakosság 50 százalékának beoltása után el lehetett törölni a járványügyi szabályok jelentős részét, addig számos európai országban továbbra is komoly korlátozások vannak érvényben.

Olaszországban szintén kötelező a maszkviselés a közös tereken, a szabadban is. Egészségügyi szakértők szerint csak júliustól vagy augusztustól oldhatják fel a kültéri maszkviselési kötelezettséget. Egy olasz egészségügyi tisztviselő szerint augusztusban jöhet el a szabályozás feloldása, az oltási kampánytól függően.

Spanyolországban is kötelező a maszkviselés az utcán is, de az egészségügyi hatóságok optimisták. Egy május 17-i sajtótájékoztatón úgy fogalmaztak, hogy nemsokára feloldhatják a szabályozást a szabadtérre vonatkozóan.

Portugáliában a parlament június 13-ig meghosszabbította a maszkviselési kötelezettséget. Aki megszegi a szabályt, 100 és 500 euró közötti büntetésre számíthat. Annyi engedményt tettek, hogy amennyiben az utcán vagy a közterületen lehet tartani a másfél-két méteres távolságot, úgy nem kell maszkot viselni, de ahol ez nem megvalósítható, ott büntethetnek a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt.

Görögországban – a 4 éven aluli gyerekek kivételével – továbbra is mindenkinek kötelező a maszkviselés minden nyilvános helyen, zárt térben és szabadtéren is.

A magyar oltási program eredményességéhez jelentősen hozzájárult, hogy a kormány több forrásból rendelt oltóanyagokat

– emelték ki a kormányzati oldalon, ahol köszönetet mondtak mindenkinek, aki az oltási program lebonyolításával, vagy az abban való részvétellel segíti a járvány elleni összefogást.