Gigantikus halszörnyet fogott egy magyar horgász Tokajban

Nagyon ritka a természetnek az a megnyilvánulása, ami egy magyar horgász elé került a Tokaji Kovács-tóból, a sportember egy óriási ponty-kárász hibridet fogott ki – olvasható a Pecaverzum oldalán.

A beszámolóból kiderül, hogy Grezsu Mihály a tokaji Kovács-tónál két barátjával töltött el két napot.

A célhal a ponty volt, hiszen ebben a tóban bőségesen akadnak húsz kiló felettiek is. Method végszerelékkel horgásztam, és jöttek is szépen a halak, főleg a pecázás vége felé, amikorra már szépen beérett az etetés. Sajnos sok el is ment, mert egy bokros rész előtt próbálkoztam