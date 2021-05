Áder János: Mádl Ferenc bölcs ember volt, a legnagyobbak közül való

Mádl Ferenc magáénak tudhatta az ország nagyrabecsülését – jelentette ki Áder János köztársasági elnök a Mádl Ferenc néhai államfő halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen szombaton Budapesten.

Áder János kiemelte: Mádl Ferenc sosem vágyott a látványos sikerekkel elérhető halhatatlanságra, nem az örökkévalóságnak, hanem az örökkévalónak dolgozott.

– mondta az államfő.

Azt is hangsúlyozta: Mádl Ferenc úgy tudta szolgálni a közjót, „mint a reformkor vagy a kiegyezést követő időszak legnagyobbjai”.

Ezért vállalta, amire mások alkalmasnak gondolták, „köztársasági elnökként ő lett a nemzet lelkiismerete” – fogalmazott Áder János.

Az államfő szerint Mádl Ferenc alkalmas és alkalmatlan időben is ugyanaz maradt, aki mindig is volt:

(...) művelt polgár, megbecsült tanár, szilárd jellem. Akkor is, amikor a jog nem az embert és a közösséget védelmezte, hanem egy velejéig romlott, igazságtalan rendszert, és később is, amikor meg kellett küzdeni a nagy átalakulás keserveivel, és újrateremteni a jogbiztonságot, és akkor is, amikor vállalni kellett a nyilvánvaló vereséget, mert ez akkor fontosabb volt, mint a kívülállás kényelmét választani