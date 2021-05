Civilek által készül az előválasztási viták forgatókönyve

Az ellenzéki összefogás pártjai (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) megállapodtak arról, hogy július 26. és október 10. között tartják meg az előválasztási vitákat. A pártok május 22-i közleményükben azt is jelezték, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében közös vitaszabályzatot alkotnak.

A 2022-es országgyűlési választáson közösen induló hat ellenzéki párt meggyőződése szerint az eltérő politikai vélemények nyílt, átlátható ütköztetése a Magyar Köztársaság demokratikus működésének egyik legfontosabb garanciája. Éppen ezért az ellenzéki szövetség pártjai támogatják minden választókerületben az induló jelöltek között a méltányos keretek között megtartott politikai vitákat

– közölte az ellenzéki összefogás.

A pártok delegáltjainak részvételével létrejött Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) szorgalmazza és a jövőben segíteni is fogja a viták megrendezését.

Az elfogadott menetrend szerint ahhoz, hogy valaki jelöltként indulhasson az előválasztáson, július 26. után kell jeleznie indulási szándékát, és majd augusztus 23. és szeptember 6. között kell megszereznie a megfelelő számú ajánlást (miniszterelnök-jelöltenként országosan húszezer ajánlást, egyéni jelöltenként négyszáz helyi ajánlást).

Ezért döntött úgy az Országos Előválasztási Bizottság, hogy ha már lehet tudni, kik indulnak, utána, azaz július 26-át követően rendezik meg az előválasztási vitákat.

Továbbá arra kérték a jelölteket és az őket támogató szervezeteket, hogy tartsák tiszteletben az igazságos, egyenlő esélyeket megteremteni kívánó szabályokat.

Korábban a pártok már elfogadtak egy előválasztási etikai kódexet, amelyben többek között deklarálták, hogy a jelöltek a jelölttársaikkal szemben lejáratókampányt nem folytathatnak, etikátlanul nem léphetnek fel.

Miután a legfőbb kérdésekben sikerült megegyezni, az ellenzéki összefogás azt is bejelentette, hogy nyitottak a megbízható és elfogadott civil partnerszervezetek bevonására az előválasztás lebonyolításába.

Azt is hozzátették: az Országos Előválasztási Bizottság célja, hogy építsen a Civil Választási Bizottság (CVB) tapasztalataira, valamint tagszervezeteinek speciális tudására.

A CVB tagszervezetei közé tartozik a mozgósítással foglalkozó aHang, a szélesebb nyilvánosságot biztosító Nyomtassteis, a választások tisztaságát és átláthatóságát őrző Számoljuk Együtt Mozgalom, a civilek, szakszervezetek és ellenzéki pártok együttműködését segítő Civilek a Demokráciáért Egyesület, a politikai és szakpolitikai megoldásokat kidolgozó Ellenzéki Együttműködés (ELEGY), a nyilvános viták szervezésében tapasztalt Tabumentes Országmentés Egyesület, illetve a kulturális szférát mozgósító Főnix Mozgalom.

A Civil Választási Bizottság már többször jelezte, hogy tagszervezeteik teljeskörűen alkalmasak arra, hogy emberi, anyagi és szakmai erőforrással támogassák az előválasztást.

Cél az egyenlő esélyek biztosítása

Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke az Indexnek azt mondta: az előválasztási folyamatba való bevonásuk mellett leginkább a korábban megszerzett tapasztalatuk szólt. A 2019-es fővárosi és a ferencvárosi előválasztás megszervezésében is jelentős szerepet vállaltak, ez pedig megalapozta a CVB, illetve tagszervezeteik hitelességét.

Az eddig hetente egyszer, az előválasztáshoz közeledve most azonban már kétszer összeülő Országos Előválasztási Bizottságban a CVB delegáltja Magyar György, de tematikától függően részt vehetnek rajta az egyes tagszervezetek képviselői is.

A békekötések szempontjából is fontos a civilek részvétele

– jelentette ki a CVB elnöke, aki szerint a civilek tudják szavatolni a pártatlanságot, hiszen nem jelölőszervezeteket képviselnek.

Magyar György arról is beszélt, hogy a nyilvános viták szervezésében a Tabumentes Országmentés Egyesület kap szerepet, és jelenleg is egy olyan tervezeten, előválasztási forgatókönyvön dolgozik, amely a résztvevők számára egyenlő esélyeket biztosítana.

A CVB elnöke hozzátette: azt nem lehet ígérni, hogy minden választókerületben lesz előválasztási vita, erre nem is lenne kapacitás, de a kereteket és a feltételeket mindenkinek megteremtenék.

Az előválasztási kampánnyal és a vitákkal kapcsolatban Magyar György azt is kifejtette:

arra kell törekedni, hogy a jelöltek ne ejtsenek egymáson begyógyíthatatlan sebeket, mellőzzék a karaktergyilkolást, az övön aluli ütéseket, ugyanakkor nagyon fontos, hogy megmutassák a közvéleménynek, mi közöttük a különbség.

A CVB elnöke példaként említette az amerikai előválasztásokat, ahol a jelöltek között komoly küzdelem zajlik a Demokrata és a Republikánus Párton belül, de utána együtt tudnak működni a közös cél érdekében.

Meggyőződésem, hogy az előválasztás nem tud rombolni, és az előválasztás egyik legfontosabb szerepe a tematizálás

– fogalmazott Magyar György, aki azt is kiemelte: a viták és az előválasztások is azt a célt szolgálják, hogy megtalálják a legalkalmasabb jelöltet.

Rosszul járhat, aki nem vállalja a vitát

Juhász Bence, a Tabumentes Országmentés Egyesület elnöke az Indexet arról tájékoztatta, hogy a pártokkal együttműködve készül az előválasztási viták egységes keretrendszerének a kialakítása.

Egy tervezet már az Országos Előválasztási Bizottság asztalára került, valamint megküldték véleményezésre több mint harminc civil szervezetnek és sajtóorgánumnak is. A nyár közepére állhat össze – konszenzusos módon – a viták megszervezéséhez szükséges forgatókönyv.

Juhász Bence szerint a cél az lenne, hogy minden olyan választókerületben, ahol lesz valódi verseny (vagyis több jelölt), legyen valódi vita is.

Az a jelölt, aki nem vállalja be a vitákat, annak ez komoly politikai veszteséggel járhat a választásokon

– fogalmazott a Tabumentes Országmentés Egyesület elnöke.

Emlékeztetett rá, hogy a 2019-es előválasztásokon a jelölti szerződés tartalmazta: aki elindul a választáson, az vállalja, hogy részt vesz egy vitában.

A 2021-es előválasztások esetében még nem dőlt el, hogy lesz-e ilyen feltétel a jelöltek által előzetesen aláírandó dokumentumban, de a Tabumentes Országmentés Egyesület elnöke úgy véli – a pártok eddigi vállalásai és a tárgyalások alapján –, hogy jó esély van erre.

Juhász Bence úgy látja, hogy a pártok és a jelöltek is többnyire pozitívan állnak az előválasztási vitákhoz, de előfordulhatnak feszültségek is az olyan körzetekben, mint például Budapest 8. sz. országgyűlési egyéni választókerülete (Zuglóban), ahol a momentumos támogatottságú Hadházy Ákos és a szocialista Tóth Csaba közötti konfliktus miatt már most puskaporos hangulatú az előválasztási kampány.

A Tabumentes Országmentés Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy már több budapesti és vidéki választókerületben is van igény a jelöltek részéről egy előválasztási vitára. Azokban a választókerületekben, ahol valamelyik jelölt mégsem akarná vállalni a vitát, Juhász Bence szerint a pártoknak, a sajtónak és a helyi civileknek kell ezt kikényszeríteniük.

Az egyesület #VITAMIN elnevezéssel petíciót indított az aHang oldalán, hogy csak az indulhasson az előválasztáson, aki vállalja a vitát.

Hiszen a vita minimum. Vitamin a magyar demokráciának, vitamin a magyar polgároknak!

– fogalmaztak a felhívásban.

Arra, hogy ez miért fontos, válaszként azt írták: a szabad és informált választás egyik feltétele, hogy a választók meggyőződhessenek a jelöltek céljairól, valamint e célokat alátámasztó érvekről, erre pedig a leghatékonyabb módszer a kulturált vita.

(Borítókép: Előválasztás eredményhirdetése 2019. június 26-án. Fotó: Huszti István / Index)