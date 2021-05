Koronavírus: tovább csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma

Az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma 465, amivel a koronavírus-járvány kezdete óta összesen 804 032 főről derült ki, hogy elkapta a kórokozót. Meghalt 27 beteg, így az elhunytak száma 29 709 főre emelkedett – írta szombat reggel a kormányzati tájékoztató portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 692 248 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 82 075 főre csökkent. 1024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

Péntek reggeli adatok szerint az addig eltelt 24 óra alatt 448 új fertőzöttet regisztráltak, és 28 beteg halt meg. Akkor a kórházi ápoltak száma még csak 999 volt.

A kormányzati tájékoztató portál híre kitér arra is, hogy az oltásra regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő, és 90 százalékuk már meg is kapta az oltást. Az oltást még nem felvevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérik arra, hogy vegye fel az oltást.