MAVIR-vezérigazgató: Teljesen átalakul a villamosenergia-termelés

Biczók András kérdésre arról tájékoztatott, hogy a MAVIR a fogyasztás és a termelés közötti állandó egyensúly fenntartásához is a magyarországi termelőktől köt le kapacitásokat, illetve vásárol tőlük energiát.

– mondta az elnök-vezérigazgató az InfoRádió műsorában.

Egy nagy teremben, a kétemeletnyi LED-monitorok előtt ülő munkatársak adják ki az utasítást az erőműnek, hogy termeljen többet, vagy éppen csökkentse a termelést és álljon ki a rendszerből.

Biczók András azt is kifejtette: a magyar villamosenergia-rendszer arra a szisztémára épült fel, hogy kevés, de nagy termelőegységből álló hálózatot kapcsolnak össze egy nagy hálózattal, amihez kapcsolódnak az úgynevezett elosztóhálózatok, és azokon keresztül a fogyasztók.

Ez a rendszer azonban markánsan elkezdett megváltozni az elmúlt években. A MAVIR elnök-vezérigazgatója szerint részben annak az általános zöldítési folyamatnak köszönhetően, ami körülvesz minket.

Amíg korábban Magyarországon beszéltünk három-négy-öt nagy erőműről, amelyek alapvetően a termelés nagy részét adták, ma már többezres termelői létszámról van szó, hiszen a decentralizált energiatermelés utolért minket, és a magyar rendszert is arra kell felkészíteni, hogy ezt a típusú működést integrálni tudjuk. Át kell állnunk arra a működésre, hogy a nagy termelőegységeket is megtartva nagyon sok kis termelővel is kapcsolatba kerülünk