Orbán Viktor vihart kavart, és még a fizetése is nőtt a járvány alatt

Keltett némi felháborodást Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújának adott interjújának egy gondolata, amikor a miniszterelnök egy önironikus mosoly kíséretébem kijelentette, hogy bérből és fizetésből élőként őt is megviselték a járvány gazdasági hatásai. A kormányfő egészen pontosan úgy fogalmazott:

Újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket. Nemcsak a vállalkozásokat, hanem bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány.