Orbán Viktor egy önironikus mosollyal azt mondta, ő is bérből és fizetésből él

Egyre nehezebben kapnak állást, akik munka nélkül maradtak, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint ugyanis immár egy éve 92 153-an próbálnak munkát találni, 20 százalékkal többen, mint egy éve ilyenkor. Valamivel több mint egy éve, 2020. április 27-én Orbán Viktor még azt ígérte, hogy három hónap alatt munkát kap, aki elveszíti az állását a koronavírus miatt.

– mondta a miniszterelnök. Péntek reggel viszont a szokásos reggeli rádióinterjújában azt mondta, még nem mindenki tudott munka után menni.

Újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket. Nemcsak a vállalkozásokat, hanem bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány. Egy csomóan otthon kellett, hogy maradjanak és otthon dolgoztak, nem találkoztak a munkatársaikkal, a munka jellege is megváltozott, a számonkérés is, a munkának az értékelése is megváltozott. Van, aki elvesztette az állásást, és még nem tudott otthonról újat találni, mert a munka után menni kell.