Gyereknap az Indexen

Bár minden napnak a gyermekek mindenkori jólétéről és jogaik maximális érvényesüléséről kellene szólnia, ma különösen nagy figyelmet fordítunk a gyerekekre, hiszen május 30., vasárnap a nemzetközi gyermeknap.

Az Index és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közreműködésében éppen ezért ma reggeltől estig tematikus cikkekkel jelentkezünk. Foglalkozunk az elvált szülők gyermekeivel, ahogy írunk azokról a nehéz sorsú gyerekekről is, akiket nevelőszülők nevelnek, illetve azokról is, akik az iskolában szüleik anyagi gondjai ellenére is kiválóan teljesítenek.

Idén különösen kiemelten foglalkozunk a gyerekek testi-lelki egészségét érintő kérdésekkel, például riportunkból kiderül majd, hogy mekkora veszélyben van az állandó zajszennyezéstől a magyar gyerekek hallása, de ugyanúgy bemutatjuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás Központját is, ahol a sérült, valamint fogyatékossággal élő gyerekeknek segítenek.

A nehézségek, melyekkel gyermekeink küzdenek, illetve a társadalmi problémák körüljárása mellett ugyanúgy mesélünk a gyermekkor napsütötte oldaláról is. Hiszen a gyermekorról akkor beszélünk a maga teljességében, ha a játékosság is szóba kerül. Éppen ezért ma folyamatosan érkeznek rendhagyó videósorozatunk darabjai.

Ismert embereket, sportolókat, színészeket, zenészeket, köztük Kucsera Gábor világbajnok magyar kajakozót, Pokorny Lia, Rezes Judit, Oroszlán Szonja, Szabó Győző és Koltai Róbert színészeket és az énekes Caramelt kérdeztük legkedvesebb gyermekkori emlékeiről, az egykori édes ízekről, óvodai, iskolai kalandokról. Illetve az is kiderül, ki hogyan, jó vagy rossz gyerekként emlékszik-e egykori kis méretű kiadására.

A tanulságos és figyelemfelkeltő cikkek mellett igencsak szórakoztató videók születtek.

Szintén érdemes lesz a vasárnap esti órákban is követni az Index YouTube csatornáját, ahol 18.25-kor kezdődik a Concerto Budapest élő koncertje. A koncert apropója, hogy Kocsis Zoltán, az öt éve elhunyt világhírű karmester születésnapja, május 30-a a magyar klasszikus zene napja.

A zenekar Kocsis Zoltán valódi szellemiségéhez legközelebb álló módon – a karmester több mint három évtizeden át minden évben a születésnapján koncertet szervezett jótékonysági céllal a gyermekek és elesettek megsegítésére – a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára adja koncertjét, hitet téve ezzel a zene gyógyító ereje mellett is.

Egy nap a gyermekekért A nemzetközi gyermeknap régóta ünnep a világ számos országában. Az első tematikus gyereknapot Törökországban tartották 1920 tavaszán, majd öt évvel később a genfi Gyermekjóléti Konferencián. A következő mérföldkő a gyerekjogok történetében az ENSZ közgyűlésének 1954-es javaslata, miszerint mostantól minden országban tartsák meg az egyetemes gyereknapot. Az ünnep célja lényegében azóta is változatlan: hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében, ha nem is évi rendszerességgel, de rendeztek gyermeknapot. Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év májusának utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a nemzetközi gyermeknapot.

(Borítókép: Utasok a budai hegyvidék kirándulóhelyeit összekötő Gyermekvasúton 2016. május 28-án. Gyereknap alkalmából a hétvégén ingyen utazhattak a kicsik. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)