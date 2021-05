Hétfőn jégeső jöhet, aztán meg a 25 fok

Hétfőn folytatódik a napos-gomolyfelhős idő, amelyet több tájegységen is záporok, zivatarok tarkíthatnak, és néhol ismét kialakulhat hevesebb zivatar is felhőszakadás, jégeső kíséretében – írja előrejelzésében az Időkép. Reggel az Alföldön viszont többfelé eső is eshet. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz, de a zivatarok környezetében viharos lökésekre is számítani kell. Hajnalban 5 és 12, délután 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: Időkép

Kedden elszórtan keleten, délkeleten még átmenetileg egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulhat, máshol szárazabb időre számíthatunk többórás napsütéssel, de gomolyfelhő-képződéssel. Az élénk, néhol erős északias szélben 18-23 fokot mérhetünk a délutáni órákban.

Szerdán is gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet a napos időszakok mellett, de már csak egy-egy helyen fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten még élénk lehet az északi-északkeleti szél. Napközben 19-24 fokra van kilátás.

Csütörtökön napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, de délután nyugaton megvastagodhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű.

A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

Pénteken a többórás napsütés mellett már 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő.