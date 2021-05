A nevelőszülőség életre szóló élmény

A német mintára alapított Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének egyéb tevékenységei mellett kiemelt cél az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása, jövőjük megalapozása, és ennek a célnak az elérését a szervezet nevelőszülői programja segíti.

Mindez részben azt jelenti, hogy a nevelőszülők munkáját gyermekorvosok, szakorvosok, gyógypedagógusok is támogatják, illetve a nevelőszülők számára rendszeresen tartanak továbbképzéseket.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja hálózatuk folyamatos bővítése, ezért nevelőszülőket toboroznak, ám az Indexnek nyilatkozó Králné Szabó Piroska, a szervezet nevelőszülői hálózatának szakmai vezetője arról számolt be, hogy napjainkban sajnálatos módon igen kevesen jelentkeznek erre a fontos feladatra.

A szakember elmondása szerint fennállásuk óta folyamatosan kampányolnak annak érdekében, hogy megfelelő nevelőszülőket találjanak, sőt manapság a toborzásra ráerősítettek, ám ennek ellenére is kevés a jelentkező.

A feladat

A nevelőszülők feladata világosan körülhatárolható. Legfontosabb dolguk, hogy családi mintát nyújtsanak a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával, úgy, hogy mindeközben a gyermekek vér szerinti családjával is tartják a kapcsolatot. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál az lehet nevelőszülő, aki a 24. életévét betöltötte, nem áll gondnokság alatt, büntetlen előéletű, a gondozott gyermek és közte legalább 18, legfeljebb 50 év korkülönbség van, fizikailag és pszichésen is alkalmas a gyermeknevelésre, otthona és környezete is megfelel a feladatnak, illetve akinek házastársa, élettársa is hozzájárul az elhatározásához. A nevelőszülőnek legalább hat négyzetméteres, különálló berendezett szobát is biztosítania kell a gondjaira bízott nevelt gyermek számára.