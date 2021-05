Ön bérből és fizetésből él? A képviselők alapfizetése tíz év alatt az ötszörösére nőtt

Nem átlagos helyen, nem átlagos emberek nem átlagos fizetésért dolgoznak – fogalmaz az RTL Klub Híradója, utalva a parlamenti képviselőkre. Hozzáteszik, hogy a parlamenti képviselők bérét éppen az átlagfizetéshez igazítják. Ez azt jelenti, hogy ha nő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által megállapított átlagfizetés, nő a képviselők bére is.

A KSH néhány napja tette közzé, hogy márciusban az átlagbér bruttó 435 ezer forint volt. A legtöbben azonban ennél jóval kevesebbet keresnek. Egy átlagos munkavállaló bérét a mediánbér mutatja meg, ez az az összeg, aminél a dolgozók fele többet, fele pedig kevesebbet keres. A mediánbér márciusban bruttó 343 ezer forint volt, a különbség pedig az átlag- és a mediánbér között

az év harmadik hónapjában 92 ezer forint volt.

Mellár Tamás közgazdász professzor, a Párbeszéd képviselője szerint az átlagbér megtévesztő lehet, mert kiszámításánál például nem veszik figyelembe az öt főnél kisebb cégeknél dolgozók fizetését, de a járvány miatt részmunkaidőben dolgozók alacsonyabb jövedelmét sem. A közgazdász azt mondta, egy olyan országban, ahol a magas jövedelműek pénze az átlaghoz képest kiemelten magas, az az átlagot is maga után húzza.

Az átlagbér pedig a képviselők fizetését húzza magával. Míg 2010-ben 202 ezer forint volt az átlagbér, a képviselői fizetés ekkor 232 ezer forint volt. 2021-re viszont az átlagbér nagyjából a kétszeresére nőtt, 435 ezer forintra emelkedett, míg az országgyűlési képviselők alapfizetése viszont

az ötszörösére emelkedett, 1 211 000 forintra.

Orbán Viktor a szokásos pénteki interjújában azt mondta, ő is bérből és fizetésből élő munkavállaló. Havi nagyjából másfél millió forintos miniszterelnöki fizetése nem emelkedett már tíz éve, de emellé képviselői tiszteletdíj is jár neki, nagyjából ötször annyi, mint tíz éve. A képviselői alapilletmény a járvány kitörése óta kétszer is nőtt, ami azt jelenti, hogy a miniszterelnök nagyjából bruttó 2 718 000 forintot keres.

Egyébként több együttes is foglalkozott már a magyar politikusok fizetésével, a Belga például egy egész albumot szentelt nekik.