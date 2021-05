2019. május 29-én este az egész országot megdöbbentő hajókatasztrófa történt a Duna budapesti szakaszán, a Margit hídnál. A Viking Sigyn szállodahajó ütközött a Hableány sétahajóval, utóbbi elsüllyedt, a balesetnek 27 halálos áldozata volt, egy utast eltűntként tartanak nyilván, hét embert sikerült kimenteni.

A szombati koszorúzás után, amelynek során 28 harangütéssel emlékeztek a dél-koreai és magyar áldozatokra, hétfőn felavatták a Margit híd pesti hídfőjénél a tragédia emlékművét.

Koreaiak és magyarok millióinak emlékébe vésődött bele a két évvel korábbi hajótragédia – monda el megemlékező beszédében Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ilyen súlyosságú vízi baleset emberemlékezet óta nem történt folyóinkon. Különösen fájdalmasnak nevezte, hogy az áldozatok döntő többsége olyan koreai állampolgár, akik vendégként érkeztek hozzánk.

A koreai testvérnépet ért veszteséget tejes egészében magunkénak érezzük, fájdalmuk a mi fájdalmunk, gyászuk a mi gyászunk.

Az államtitkár az elhunytak hozzátatozóinak kifejezte a kormány és a magyar nép részvétét. A közös baj azonban nem törte meg, de tovább erősítette Magyarország és Dél-Korea barátságát – tette hozzá.

A magyar kormány mindent megtett a mentési időszaktól egészen az emlékmű felavatásáig, ezért pedig háláját fejezi ki Korea kormánya – mondta emlékező beszédében Csö Csong Mun, a Koreai Köztársaság külügyminiszter-helyettese.

Nekünk még van feladatunk, meg kell keresnünk az utolsó elhunyt személyt, szeretnénk, hogy ő is visszatérhessen a családjához. Bízom benne, hogy a bírósági ügyek mielőbb lezajlanak, és a vírusjárvány levonulása után, a jövő évi megemlékezésen már a hozzátartozók is itt lehetnek.

A külügyminiszer-helyettes úgy fogalmazott, ezen a helyen a koreai és a magyar nép tagjai közelebb kerülnek egymáshoz.

A megemlékezést követően Belváros-Lipótváros polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter lapunknak azt mondta, azért érezte kötelességének, hogy személyesen is részt vegyen az emlékmű avatásán, mert bármennyire szomorú, de a tragikus baleset és a most felavatott emlékmű is V. kerületi helyszín.

Minket bíztak meg, hogy elkészítsük az emlékművet. Az emlékezés mindig nagyon fontos.

Legyen ez ma az emlékezés napja – tette hozzá a kerület vezetője.

A két fekete gránittömb a két ütköző hajót szimbolizálja, a Hableány oldalára felvésték a 28 nevet. A gránittömbök mögé páfrányfenyőt ültettek. Az építkezés előtt a terület egyébként is emlékhely volt, koszorúkkal, virágokkal, mécsesekkel.

Most lett volna 55 éves, még ma is a hajózás lenne az élete, ha nincs a baleset – így nyilatkozott szombati cikkünkben az elhunyt matróz testvére. A család a mai napig nem kapott kártérítést, de még egy bocsánatkérésre sem méltatták őket.

Az ügyészség 2019. november végén emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon Jurij C. ukrán hajóskapitány ellen halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt – írtuk a büntetőper jelenlegi állásáról szóló anyagunkban.

(Borítókép: Magyar Levente és Csö Csung Mun 2021. május 31-én a Hableány-emlékmű avatásán. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)