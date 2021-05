Óvatosan tekintsen az égre, apró szemű jég találhatja el

A népi bölcsesség szerint a májusi eső aranyat ér, de ez nyilván nem vonatkozik a jégesőre, amely tönkreverheti a termést. Arról nem is beszélve, hogy lassan magunk mögött hagyjuk a májust, de a mindennapi esőzés csak nem akar megszűnni.





Hétfő délután az erőteljes gomolyfelhő-képződésből a nyugati megyéket leszámítva ismét mindenütt nagy számban alakulnak ki záporok, zivatarok, amiket viharos szél, apró szemű jég, illetve felhőszakadás kísérhet. Az éjszaka első felében még előfordulhat csapadék, de egyre kisebb eséllyel; közben a felhőzet is országszerte csökken. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 22 fok között várható.

Kedden a többórás napsütés mellett is képződnek ugyan gomolyfelhők, de ezekből legfeljebb délkeleten, ott is inkább csak a nap első felében alakulhat ki néhány zápor. Az északias szél hétfőn és kedden is többfelé élénk, főként a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti részeken olykor erős lesz.

Fotó: Időkép.hu

Ha valakit vigasztal, máshol sem sokkal jobb a helyzet.A Kelet-európai-síkságon hidegfront halad dél felé, a hőmérséklet mögötte jóval az átlag alatt, míg előoldalán felette alakul. Kánikula, illetve hőség csupán az Ibériai-félszigeten van, ugyanakkor a csúcsérték Skandinávia déli felén is megközelíti a 30 fokot. A Kárpát-medence időjárását ma még magassági hidegcsepp és labilis, nedves levegő, míg kedden már anticiklonális hatás és száraz légtömeg alakítja.