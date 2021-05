Magyarország a hetedik a világon az átoltottsági listán

Magyarországon az emberek 53 százaléka kapott már egy vakcinát, ezzel hetedik helyet foglalja el a világon – írja Twitter-bejegyzésében az Our World in Data online statisztikai portál vezetője, Edouard Mathieu.

Our data is updated: https://t.co/03pQ8rRViP



Share of people with at least 1 dose:

** Israel 63%

** UK 58%

** Canada 57%

** Mongolia 57%

** Chile 55%

** Bahrain 54%

** Hungary 53%

** Uruguay 51%

** US 50%

** Qatar 50%

** Finland 44%

** Germany 43%

** Austria 40%

** Belgium 40% pic.twitter.com/s3GWDnsZ5P