Ez volt a legdurvább politikusi beszólás az Index olvasói szerint

Ma arra volt kíváncsi az Index, hogy olvasóink szerint melyik volt parlamenti demokráciánk mélypontja a rendszerváltozás óta. Kövér László házelnök mellett Jakab Péter és Németh Szilárd is dobogós, de azt is neccesnek tartják olvasóink, amikor Orbán Viktor csicskapártnak hívta a Jobbikot még évekkel ezelőtt.

Aktuálisabb nem is lehetne a téma, hiszen zajlott az élet hétfőn is a parlamentben: a napirend előtti felszólalásokban szóba került az őszödi beszéd, Mészáros Lőrinc, Szíj László és Orbán Viktor.

Gyurcsány Ferenc indulatosan beszólt, kiderült, hogy ki dirigál a baloldalon, továbbá téma volt a klímaváltozás is. A „bemelegítés után” aztán jött a java, amikor azonnali kérdéseket intézhettek a képviselők miniszterelnöknek – Jakab Péter börtönválogatottat, Orbán Viktor bohócokat emlegetett. A Jobbik frakcióvezetőjét figyelmeztette is a házelnök, hogy nem lesz jó így, Szabó Tímeától pedig azt követően, hogy az Diákvárosról és a Fudan Egyetemről kérdezte a kormányfőt el is vették a szót

Láthattuk, hogy az ellenzék és a kormány oldaláról is voltak erősebb, pikírt odaszólások:

Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor rádión üzenget neki, Semjén Zsolt és Tarlós István sem beszél angolul, ezért akadjon le a kormány Karácsony Gergelyről

Dömötör Csaba kormánypárti politikus úgy látja, a baloldal csak rombolni tud, amellett, hogy oltásellenes, az egészségügyi dolgozókat támadja – teszi mindezt Gyurcsány Ferenc vezetésével

Jakab Péter nem tudta eldönteni, hogy minek nevezze a kormánypárti politikusokat, ezért tanácsot várt Orbán Viktortól, egyúttal túlzott szenzitivitást emlegetett és utcai harcosokat emlegetett.

Orbán Viktor: Jakab Péter egy komédiás, aki bohócot csinál magából

Az országházi szájkarate nem új keletű, az viszont egyedi eset, hogy az Országgyűlés elnöke nemrég minden eddiginél magasabb, 9,6 millió forint pénzbírságot rótt ki Jakab Péterre, miközben persze messze nem ő az egyetlen képviselő, aki beszólogat másoknak.

A mélypontokból hatot gyűjtött össze az Index parlamenti napindítónak:

„Önmagában méltatlan, hogy a tőlem balra helyet foglaló képviselő hölgyek és urak egyáltalán itt ülhetnek ebben az Országgyűlésben.” – Kövér László az MSZP és a DK képviselőire utalva (2012. április 2.) „Mozog a szád, tehát hazudsz! Ilyen egyszerű ez!” – Németh Szilárd István (Fidesz) Lukács Zoltán (MSZP) felszólalása alatt (2016. április 12.) „Önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicskapártot csináltak.” – Orbán Viktor miniszterelnök a Jobbikról (2017. március 17.) „Bevallom őszintén, kicsit meg vagyok szeppenve, isten bizony, ennyi bűnöző előtt én még életemben nem beszéltem.” – Jakab Péter a Fidesz–KDNP képviselőiről (2018. június 4.) „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott.” – Hadházy Ákos (független képviselő) felemelt táblájának a szövege Orbán Viktornak címezve (2019. október 28.) „Maguk tolvajok. A jövő, a lehetőség, egy új világ tolvajai.” – Gyurcsány Ferenc (DK) a kormánypárti képviselőknek (2021. május 17.)

Ezt követően szavazást indítottunk, hogy olvasóink szerint melyik mondat volt a legdurvább. A voksolást este lezártuk,

Íme, az eredmény!

A 11 234 ezer szavazóból

3021 olvasónk gondolta úgy, hogy Kövér László 2012-es beszólása volt a legkeményebb

olvasónk gondolta úgy, hogy Kövér László 2012-es beszólása volt a legkeményebb 2716 olvasónk szerint Jakab Péter 2018-as véleménye a legmélyebb pont

olvasónk szerint Jakab Péter 2018-as véleménye a legmélyebb pont 2006 olvasónk szerint a fideszes Németh Szilárd a verbális durvaság szobra

olvasónk szerint a fideszes Németh Szilárd a verbális durvaság szobra 1709 olvasónk azt mondja, hogy Orbán Viktor elvetette a sulykot, amikor csicskapártról beszélt

olvasónk azt mondja, hogy Orbán Viktor elvetette a sulykot, amikor csicskapártról beszélt 912 olvasónk Hadházy Ákos említett akcióját tartja elviselhetetlenül igénytelennek.

olvasónk Hadházy Ákos említett akcióját tartja elviselhetetlenül igénytelennek. Az Index 870 olvasója pedig Gyurcsány Ferenc tolvajozását nem tartja a parlamenthez méltónak.

(Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése 2021. április 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)