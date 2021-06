Bányai Gábor: Helló, helló, újra itt vagyok!

Helló, helló, újra itt vagyok! – idézi Kovács Ákos dalát Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő, aki a koronavírus-járvány miatt sokáig lélegeztetőgépen volt.

Bányai Gábor családja február 27-én adott ki közleményt, hogy a képviselő a kiskunhalasi mobil járványkórházban lélegeztetőgépre került, és altatásban tartják, mert noha a koronavírus-fertőzést legyőzte, súlyos szövődmények alakult ki nála.

A család később arról adott hírt, hogy bár több hét elteltével az eredmények javultak, az út még mindig hosszú a gyógyulásig. Április 14-én az Index is megírta, hogy Bányai Gábor már ötven napja mesterséges lélegeztetésre szorul, családja akkor azt tette közzé, hogy:

a koronavíruson mostanra sikeresen felülkerekedett, az általa okozott károk miatt viszont jelenleg is gépi lélegeztetésre szorul, mély altatásban tartják, de folyamatosan harcol azért, hogy ezt az állapotot is legyőzze. Az elmúlt ötven nap tapasztalatával arra kérünk mindenkit, hogy, ahogyan Édesapánk is írta, regisztráljanak és vegyék fel a koronavírus elleni oltást, amint lehetőségük nyílik rá, hogy minél hamarabb véget érjen az a rémálom, amin Édesapánk és mellette sok ezer magyar ember megy keresztül