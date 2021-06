Nem nőtt tovább az oltási hajlandóság Magyarországon

A május 17. és 23. közötti héten már nem nőtt tovább az oltási hajlandóság a magyarok körében – írja a napi.hu a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss összesítésére hivatkozva. A KSH a 2020. november 30-ával kezdődő héttől méri a magyarok oltási hajlandóságát, ami a mérés kezdete óta jelentősen megnőtt.

Míg a felmérés első hetében a lakosság 14,9 százaléka mondta biztosra, hogy beoltatná magát,

május 17–23. között már több mint kétharmaduk, 68,4 százalékuk válaszolt így, illetve már meg is kapta az oltást.

A bizonytalanok száma eközben 28 százalékról 12 százalékra esett vissza, az oltást határozottan elutasítók aránya pedig 36 százalékról 16 százalékra apadt. Az oltást ellenzők és a nem válaszolók együttes aránya továbbra is 20 százalék körüli,

vagyis minden ötödik magyar nem szeretne vakcinával védekezni a vírus ellen.

A KSH mérése szerint az oltáshoz való hozzáállást leginkább a járvány súlyossága, a megbetegedések, halálozások száma befolyásolja. A válaszadók 86 százalékát a termék biztonságossága, 80 százalékát az oltással kapcsolatosan a sajtóban, médiában megjelenő hírek, 79 százalékát a kormányzati kommunikáció, 65 százalékát pedig a közösségi médiában megjelenő információk is befolyásolják. Eközben a válaszadók 56 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem veszik figyelembe az oltásellenes, oltásszkeptikus csoportok véleményét.

Leginkább a 64 év felettiek (89 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (86 százaléka) oltatták be magukat, vagy tervezik, hogy megteszik ezt. A fiatalok és az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak az oltással szemben – derül ki a friss felmérésből, amely itt érhető el.

Egyre kevesebb az első oltás

Eközben a kedd reggeli adatokból az is kiderült, hogy az oltásra regisztráltak 91 százaléka már hozzájutott a vakcinához.

Eddig 5 176 630 főt oltottak be, közülük 3 655 647-en már a második oltást is megkapták. Az utóbbi napokban viszont – főképp az ötmilliós beoltottsági határ másfél hete történt elérése óta – döntő többségében a második oltásokat adták be.