A Balaton megint szegényebb lehet egy természetközeli partszakasszal

Jelenleg általános mezőgazdasági besorolású gyep övezet, de hamarosan beépíthetővé válik Csopak Balatonfüred felé eső, mintegy 5 hektár körüli partszakasza. A területen szürkemarhák legelnek, kiváló panorámával rendelkezik, az erre közlekedő kerékpárosok is rendre megállnak megcsodálni. Jelenlegi, természetközeli állapota azonban a helyi civilek szerint megváltozhat.

A Nők a Balatonért Egyesület közleményt adott ki, melyben újra tiltakozik a Kerekedi-öböl beépítése ellen.

Tavaly nyáron a csopaki önkormányzat módosítani akarta a település építési szabályzatát egy beruházó érdekében, aki nagyarányú beépítést tervezett az öbölben, annak ellenére, hogy a terület természetvédelmi oltalom alatt áll.

Azt kifogásolják, hogy véleményük kikérése nélkül akarja a település vezetése az építési szabályzatot módosítani, a járványhelyzet miatti különleges szabályokra hivatkozva, miközben ők legalább egy közmeghallgatást szerettek volna elérni. A civilek szerint Csopak önkormányzata már tavaly júniusban át akarta minősíteni a területet, ám akkor az eljárás hivatalosan meg se kezdődött, mert a Veszprémi Kormányhivatal tájékoztatta a polgármestert, hogy semmiféle átminősítést nem támogatnak.

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park kezelésében van a szóban forgó ingatlan melletti terület, mely jelenleg is Natura 2000-es védettséget élvez, így érthető, ha a hatóság sem lelkesedik az átminősítésért – mondja lapunknak Szauer Rózsa, az egyesület elnöke. Tavaly nyáron még rekreációs központ építéséről szóltak a hírek, ezt is támogatta a helyi képviselőtestület, de a nagy közfelháborodásra, úgy tűnt, elállnak az átsorolástól. Mára új terv született, e szerint szőlőterületre módosítanák a besorolást, miközben az egyesület természetvédelmi és tájképvédelmi besorolásért lobbizik a nemzeti parknál.

Szauer Rózsa a szőlőövezet koncepciót azzal magyarázza, hogy ekkora (5 hektár körüli) terület esetében ez a szőlős már befektetői szempontból is rentábilis méretben válik beépíthetővé. Csopak település rendezési szabályozása szerint az átsorolás után "szőlőtermesztés, továbbá szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint

A TULAJDONOS SZÁMÁRA SZOLGÁLÓ LAKÓÉPÜLET ÉS BORTURIZMUST SZOLGÁLÓ EGYÉB SZÁLLÁSHELY ÉPÜLETEKET KIALAKÍTÁSA" VÁLIK LEHETŐVÉ,

két hektárnál nagyobb telek esetén maximum 800 négyzetméteren. Ez adott esetben lehet 8 darab 100 négyzetméteres kocka – magyarázza az egyesület elnöke.

Nem lehet kérdés, hogy miért támogatja a szőlő területté átsorolást egy bortermelő vidék – mondja Ambrus Tibor polgármester. Ez most egy parlagon hagyott terület, szerinte a szőlőben az állatvilág is otthonosabban érzi magát. Azt is hozzáteszi, hogy ez nem egy természetvédelmi terület. Nem tagadva a beépítés lehetőségét arra az előírásra hívja fel a figyelmet, mely 2 hektáronként 80 százalékos szőlő beültetést követel meg. Az önkormányzat nem is határozta meg a fennmaradó rész beépíthetőségi arányszámát, szavai szerint ezt majd más hatóságok teszik meg. Ha az említett területen különböző tulajdonosok lesznek, az a polgármester számára annak garanciája, hogy hosszú távon nem vásárolják fel a Kerekedi-öblöt és nem lesznek olyan beruházások, mint amilyentől pont a Nők a Balatonért Egyesület tart. Az átsorolás előtt kötelező lakossági fórumot összehívni, és erre Ambrus Tibor ígéretet is tett. Most azonban még nem tart itt az ügy, a településtervezők által elkészített koncepció kapcsán egyelőre az illetékes hatóságok állásfoglalására és jóváhagyására vár Csopak önkormányzata.

Ha nem támogattuk volna eddig is a borturizmust, akkor most nem lenne Söptei pincészet, nem lenne Petrányi pincénk, Jásdi péncénk, Szent Donát pincénk – ezek Csopak emblematikus pincéi. Én azt is el tudom képzelni, hogy itt is kialakul majd egy pince.

Itt egyébként már a TSZ-időkben is szőlő volt, akkor a vegyszerek használata miatt szüntették meg a Balaton-parton a termesztést.

A Nők a Balatonért Egyesület már idén januárban levelet írt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatójának kérve, hogy a hatáskörébe tartozó lehetőségei szerint segítse a Kerekedi-öböl egészére vonatkozó természetvédelmi és tájképvédelmi szempontok kiterjesztését. Az önkormányzat összes képviselőjét is megkeresték, de választ egyiküktől sem kaptak. Mivel az önkormányzat újra kezdeményezte a terület átsorolását a fenti lehetőségek előtt utat nyitva, akkor "mi is újrakezdjük a tiltakozást" – olvasható közleményükben.

A Nők a Balatonért Egyesület a terület megvédése érdekében mielőbbi közmeghallgatást követel.