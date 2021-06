Megjött a nyár, de a kánikulára még várni kell

Szerdán a napos időszakok mellett ismét többször megnövekszik a gomolyfelhőzet, de számottevő csapadék nem várható. A keleti országrészben még élénk lesz az északi-északkeleti szél. Napközben 18–24 fokra van kilátás – olvasható az Időkép előrejelzésében.

Fotó: Időkép Napos idő, 20 fok feletti hőmérséklet várható

Csütörtökön is folytatódik a napos-gomolyfelhős idő. Keleten, északkeleten lehet valamivel több, nyugaton kevesebb felhő az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Keleten az északi, nyugaton a déli-délkeleti szél élénkülhet meg. A legmelegebb órákban 20–25 fokot mérhetünk.

Pénteken és szombaton is napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Északnyugaton helyenként élénk lehet a légmozgás. Pénteken 22–27, szombaton már 23–28 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.

Vasárnap is meleg időre van kilátás, az előrejelzés szerint napsütésből nem lesz hiány. Ugyanakkor záporok, zivatarok már előfordulhatnak, előreláthatólag több zivatarra a nyugati és északi országrészben van esély. A szél északnyugaton és zivatarok környezetében támadhat fel. A maximumok 22–28 fok között alakulnak.

Fotó: Időkép Júniusi előrejelzés

Álmatlanságot hoz az idő

Szerdán nem érkezik időjárási front, de a melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek. Romlik az allergiahelyzet, egyre több fűféle szórja pollenjét. Reggel az ízületi panaszokkal küzdőknek indulhat nehezebben a nap, majd napközben koncentrálási és keringési panaszokkal kell számolni, illetve fokozódhatnak a gyulladások is.

Alvászavarok, álmatlanság is felléphetnek, migrén is jelentkezhet. Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint 11 és 15 óra között erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így célszerű lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Indul a balatoni nyár!

Szerdán sok napsütésre számíthatunk a Balaton térségében is, csapadék ott sem várható. A keleties szél gyenge, mérsékelt marad. Délután 20–22 fok körül alakul a hőmérséklet. A tó térségében is 11 és 15 óra között az UV-sugárzás eléri az erős, a napos, déli órákban akár a nagyon erős fokozatot is.

Fotó: Időkép Siófoki előrejelzés

Vasárnap már nem lesz ilyen jó idő a magyar tengernél, fokozódik a felhőképződés és záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Jó hír azonban, hogy csak a zivatarok környezetében támadhat fel a szél, a hőmérséklet pedig még így is 26 fokig emelkedhet. A vízhőmérséklet 16 fok.

Szerdán és csütörtökön az Adria térségében is sok napsütésre van kilátás , számottevő csapadék nem várható. Több felhő az északi partszakaszon lehet, de itt is a napsütésé lesz a főszerep. A légmozgás többnyire mindenütt mérsékelt marad. Délutánonként 20 és 25 fok között alakul a csúcshőmérséklet.