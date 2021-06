Újra lesz kerékpáros felvonulás a fővárosban

A modernizált kerékpárok nem csak jobbak elődeiknél, de olcsóbban is lehet hozzájuk jutni.

Egy hosszú kényszerszünet, a tavalyi események lemondása és a tavaszi várakozás után újra megrendezik az I bike Budapest felvonulást – tudatja a Magyar Kerékpárosklub közleményében.

A híradásbók kiderül, hogy június 26-án 14 órakor a budai alsó rakpartról indul, és a pesti rakpart érintésével az Andrássy úton keresztül a Városligetbe érkezik a várhatóan több ezer fős kerékpáros felvonulás, ahol bringaemeléssel ér véget.

Az eseményt René van Hell holland nagykövet nyitja meg, majd a szimbólikussá vált bringaemelést még egy este 6 órakor kezdődő focimeccs zárja majd.

A Magyar Kerékpárosklub kifejti, hogy június 26-i

I bike Budapest idejére már feloldják a gyülekezési korlátozásokat, a Kerékpárosklub viszont ennek ellenére is a korábbinál rövidebb útvonalon és lehetőleg minél tágasabb szabad tereken vezeti a menetet.

Arról is beszámolnak, hogy a felvonulás rendőrség által biztosított, lezárt útvonalon halad végig, így családosan is könnyen teljesíthető. Mindemellett a megmozdulás önkéntes rendezői a forgalmas keresztező útvonalaknál átengedik a közösségi közlekedést, az autókat és a zebrákon a gyalogosokat, így ha sokan is vesznek részt, sem várható a közlekedés aránytalan korlátozása.

A közleményben arról is informálnak, amiről az Index is beszámolt korábban, hogy Budapesten egyébként tizenöt százalékkal nagyobb kerékpáros forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben.

A Magyar Kerékpárosklub reprezentatív közvélemény-kutatása szerint 2018-hoz képest hat százalékponttal, ötvenhét százalékra nőtt a legalább alkalomszerűen kerékpározó budapesti felnőttek aránya.

Ahogy azt tudatják, a többség szívesebben kerékpározna a hétköznapokban is, ha azt több kerékpársáv és kerékpárút építésével segítenék.