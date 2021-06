Novák Katalin: Folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése

Folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, annak összege jövőre már a félhavi nyugdíj összege lesz a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára − mondta el Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A jövő évi költségvetésben is benne van a fedezete a 13. havi nyugdíj következő részletének − emelte ki a miniszter. Az intézkedés két és fél millió embert érint Magyarországon.

Emellett bízunk abban, hogy jövőre is tudunk nyugdíjprémiumot fizetni, mert a gazdaság növekedése lehetővé teszi

− tette hozzá Novák Katalin.

Novák Katalin a Kossuth rádió délelőtti adásában is beszélt, ahol felidézte, hogy a 25 év alatti fiataloknak január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a jövedelmük után. Az intézkedés célja, hogy a fiatalok gyermekvállalása és családalapítása előtt ne legyenek akadályok.

Novák Katalin beszámolt arról is, hogy az idei ottalvós Erzsébet-táborokat megtartják. A Zánkán és Fonyódligeten található táborhelyeket teljesen megújították. Ennek köszönhetően a duplájára tudják növelni a kapacitást jövő évtől. Novák Katalin azt is elmondta, hogy téliesítették a zánkai tábort, így a rászorulók számára télen is rendezhetnek ott programokat. Helyi napközis táborok idén is lesznek a tavalyi évhez hasonlóan − tette hozzá a miniszter.