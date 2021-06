Nem lesz Zamárdiban Strand Fesztivál

A Strand Fesztivál szervezői ma délelőtt tettek közzé egy bejegyzést hivatalos közösségi oldalukon az idei rendezvénnyel kapcsolatban. Közleményük szerint Zamárdi önkormányzata úgy döntött, hogy egyetlen tömegrendezvényt sem rendezhetnek meg az idei évben a településen.

A szervezők már dolgoznak az új helyszín megtalálásán, azt ígérik, hogy máshol, más formában, de megtartják a 2021-es fesztivált. Azt is közölték, hogy zajlik az egyeztetés a hazai és a nemzetközi fellépőkkel. További részleteket péntekre ígértek.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, a legnagyobb hazai fesztiválok közül – a 2020-as évhez hasonlóan – már több is jelezte, hogy idén sem rendezik meg őket. A Balaton Sound és Volt fesztivál elmaradása még márciusban vált hivatalossá, míg a Sziget Fesztivál elhalasztását május elején jelentették be.