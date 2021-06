Sokan hajlamosak legyinteni: ez a június harmadika is csak egy átlagos csütörtöki nap volt. Mi az Indexnél úgy gondoljuk, tévednek, hiszen ezen a napon veszített a magyar kormány az EU bíróságán; ma tudtuk meg, hogy a kínai külügyminiszter szerint még megvetést sem érdemelnek azok a magyar ellenzéki politikusok, akik a Fudan Egyetem Budapestre tervezett campusa közelében átnevezték az utcákat; ma jelentették be, hogy Enyedi Ildikó és Mundruczó Kornél új filmje is ott lesz Cannes-ban; és ma bizonyossá vált, hogy mégsem minket utálnak a legjobban román barátaink. Hírösszefoglalónk az izgalmas csütörtökről.

Elutasította Magyarország keresetét a Sargentini-jelentés ügyében az Európai Unió Bírósága. A döntés azt jelenti, hogy az Európai Parlament 2018. szeptember 12-én jogszerűen szavazta meg a zöldpárti holland EP-képviselő, Judith Sargentini nevét viselő dokumentumot, amelynek az elfogadása utat nyitott ahhoz, hogy az Európai Unió elindítsa a lisszaboni szerződés 7. cikkelye szerinti eljárást Magyarország ellen a magyar kormány állítólagos antidemokratikus intézkedései, illetve a jogállamiságot érintő, rendszerszintű fenyegetések miatt.



Gulyás Gergely a mai Kormányinfón bejelentette, hogy a járvány harmadik hullámát sikerült véglegesen letörni, a tavaly nyári fertőzöttségi adatok felé közelítünk, a tesztek között a pozitívak aránya egy százalék körüli. Gulyás Gergely azt is közölte, hogy a harmadik hullám után a kormány többletszabadságot adhat az idei évre az egészségügyi dolgozóknak.



A szomszédok szerint semmi sem utalt arra, hogy a 21 éves iszlamista, magyar férfi, akit robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítanak, terrorcselekmény elkövetésére készülne. A gyanú szerint a férfi a futball-Európa-bajnokság egyik budapesti mérkőzésén akart robbantani, a Balatonon pedig autóval a tömegbe hajtani. A részletekről itt és itt írtunk.



Fenntarthatatlan a jelenlegi nyugdíjrendszer, ezért egy, a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai konferenciáján ismertetett pontrendszer úgy módosítaná, hogy a nyugdíj korhatára és összege is függjön a felnevelt gyermekek számától.



A járványügyi korlátozások miatti hét hónapos kényszerű üzemszünet után mától ismét járnak a vonatok a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy közötti 12 kilométeres kisvasúton. Az Index képriportban számolt be az eseményről.

Enyedi Ildikó és Mundruczó Kornél filmje is meghívást kapott a 74. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába. A világ legjelentősebb filmes szemléje július 6-án kezdődik.

A románok mintegy kétharmada úgy véli, Magyarország legfőbb célja Erdély visszaszerzése, egy friss kutatás eredménye alapján mégsem a magyarok Románia legfőbb ellenségei.

A demokrata elnökkel a Fehér Házban új erőre kapott a laborszökevény-elmélet, a hírszerzés sem tartja már kizártnak, sőt Joe Biden utasította is az illetékes szerveket, hogy három hónapon belül állapítsák meg: vuhani laborból szabadult-e el a vírus, vagy sem.



Két kézzel szórta a pénzt drogbáró férje 14 milliárd dolláros vagyonából, a New York-i milliomosok fényűző életét élte, saját divatmárka indításán dolgozott az egykori szépségkirálynő – aztán most egy virginiai fegyház magánzárkájában senyved, várva a nagy valószínűséggel életfogytig tartó börtönbüntetésére. Riportunk a nyugati félteke első számú közellenségének szerelmes feleségéről.



Napra pontosan öt évvel ezelőtt halt meg minden idők egyik legmegosztóbb és egyben legikonikusabb sportolója. Muhammad Ali – eredeti nevén Cassius Clay – egyedi stílusával, harsány retorikájával és páratlan személyiségével óriási hatást gyakorolt a múlt század amerikai és egyetemes sportjára. Ha ma már csak egy anyag elolvasására van ideje, ezt a portrét ne hagyja ki!