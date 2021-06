2019 októberében, az önkormányzati választások előtt nem sokkal pattant ki a később kispesti ügyként emlegetett botrány, amikor egy hangfelvétel alapján a kormánymédia részletesen beszámolt arról, hogy Lackner Csaba helyi szocialista képviselő, Gajda Péter polgármester bizalmasa különböző korrupciót felvető ügyekről beszél, és egyebek mellett azt mondja, hogy „aki az önkormányzati politikában nem keres évi százmillió forintot, az hülye”.

A politikus a felvételen Kránitz Lászlóról, korábbi párttársáról, a XIX. kerület akkori vagyonkezelőjéről is szót ejtett, mint aki a különleges pénzmozgások egyik kulcsembere, így több száz milliós vagyont halmozott már fel, egyebek mellett a spanyol tengerparton is vett egy nyaralót, amelyet a vagyonnyilatkozatában nem tüntetett fel. Egy másik felvételen az látszik, hogy Lackner fehér port szárít, majd egy tányéron bankkártyával csíkokra osztja.

Akkor még a helyi szocialisták nem tudhatták, hogy a Momentum színeiben mandátumot szerző Paróczai Anikó egy másik kulturális közegből érkezett a politikába, és nem elsősorban az ellenzéki összefogás politikai érdeke felől közelít a kérdéshez.

Az önkormányzat átláthatósági tanácsnokává kinevezett momentumos politikus el is kezdte felgombolyítani a kispesti korrupciós botrány szálait.

Bár Lacknert az MSZP kizárta soraiból, a XIX. kerületiek újraválasztották; Gajda Péter polgármester bizalma is töretlen irányában és Kránitz irányában is. Utóbbit kétszeres fizetésért alkalmazták, miután vagyonkezelői pozíciója megszűnt.

Miután Paróczai bemutatta Kránitz spanyolországi nyaralóját, a szocialista pert kezdeményezett, amely Jelenleg is folyik. Amint arról a 444 is beszámolt, idén januárban a Momentum politikusa tovább fűrészelte az összefogást azzal, hogy januárban Börtön helyett bónusz címmel posztolt arról, miként maradhatott a botrányok ellenére Kispest meghatározó alakja a magát korrupciós vádak alól tisztázni nem tudó Kránitz, és hogy miként mentették át a Vagyongazdálkodási és Műszaki Szervezet (Vamüsz) élére. Paróczai már e szervezet szerződéseit is vizsgálja, miközben ellene újabb pert kezdeményezett Kránitz, ezúttal becsületsértés miatt.

Az Index birtokába került dokumentum szerint a Momentum elnökségében legalább három alkalommal tárgyalták a kispesti ügyet.

Paróczai tavaly júniusban arról számolt be Fekete-Győr Andrásék előtt, hogy megpróbálták szembeállítani a Demokratikus Koalíciót Gajda Péter polgármesterrel, mivel Gajda a cégek átvilágításáról és Kránitz menesztéséről szóló, a helyzet tisztázását célzó megállapodás egyik pontját sem tartja be maradéktalanul. A DK azonban a polgármester mellett maradt. Paróczai szerint a szocialisták időhúzásra játszanak, és addig blokkolják az eseményeket, amíg túl közel nem kerül az ellenzék a 2022. évi országgyűlési választáshoz.

Felmerült az is, hogy a XIX. kerületben a Momentum demonstratív módon ellenzékbe vonul, ám ezt Fekete-Győr nem támogatta. Azt javasolta, hogy próbálják meg Gajda Péter polgármester jogköreit visszavenni, Hajnal Miklós pedig azt javasolta, hogy meg kellene próbálkozni az elnökségi, országos szintű nyomásgyakorlással.

Azt nem tudni, hogy egy másik elhangzott javaslat szerint végül sikerült-e az ügy vizsgálatába bevonni a Transparency International Hungaryt, egyelőre úgy látszik, hogy a szándékok ellenére nem tudták még az országos politika szintjére felemelni a kispesti ügyet.

Paróczai Anikó egyébként a Momentum elnöksége előtt azt mondta, elsődlegesen az országgyűlési képviselőséget ambicionálja, ha pedig azt nem tudná elérni, 2024-ben polgármesternek indulna Kispesten.

(Borítókép: Gajda Péter, Kispest polgármestere a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 27-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)