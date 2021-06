Keményen nekiment Gulyás Gergely az Európai Ügyészség vezetőjének

Június 1-én megkezdte működését az Európai Ügyészség (EPPO). Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón kapott is egy kérdést arról, hogy Magyarország miért nem csatlakozott az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások és egyéb bűncselekmények kivizsgálására hivatott szervezethez.

A miniszter emlékeztetett: Magyarország több más EU-tagországgal, Lengyelországgal, Írországgal, Dániával és Svédországgal együtt marad ki az Európai Ügyészségből. Ennek fő oka, hogy a csatlakozás sértené a szuverenitást, az Európai Ügyészség első vezetőjének a személye pedig önmagában cáfolja a szervezet hatékonyságát.

Gulyás Gergely hozzáfűzte, arról a Laura Codruța Kövesiről van szó, aki Romániában koncepciós eljárásokat folytatott magyar politikusok ellen, melyek a minimális jogállami alapértékeket is megsértik.

Nyilvánvalóan alkalmatlan arra, hogy egy ilyen szervezetet vezessen. Saját hazájában indult ellene büntetőeljárás, és az a magyarellenesség, amely az ő tevékenységét jellemezte, az annyira vitán felül állt, hogy a magyar belpolitikában kormánypárt és ellenzék között sem volt nézetkülönbség

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy Laura Codruța Kövesi kinevezése ennek a szervezetnek az élére bármilyen jóindulatra rácáfol.

Laura Codruța Kövesi kinevezését 2019 októberében hagyták jóvá. Mandátuma 7 évre szól, és európai főügyészként az a feladata, hogy nyomozzon és büntetőeljárást indítson az uniós pénzügyi érdekeket sértő csalás, korrupció, pénzmosás ügyében. 2013 és 2018 között a román Országos Korrupcióellenes Ügynökség (DNA) vezette, hivatali idejében összesen több mint 2000 ügyet vizsgáltak meg, ezer embert állítottak bíróság elé, és 900-at el is ítéltek közülük, polgármestereket, szenátorokat és kormánytagokat is. Egyikük Victor Ponta exkormányfő volt, akit 2018 májusában felmentettek az ellene felhozott vádak alól, de a DNA célba vette az Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorát és egykori frakcióvezetőjét, Olosz Gergelyt is, aki a DNA szerint 500 ezer eurót és 400 ezer lejt fogadott el azért, hogy négy céget kereskedelmi előnyhöz juttasson. A magyar politikus ellen 2019-ben nemzetközi körözést adtak ki.

Ami az Európai Ügyészséget illeti, Varga Judit igazságügyi miniszter nemrég jelezte, Magyarország megfigyelőként részt fog venni a szervezet munkájában.