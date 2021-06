Az Iszlám Állam katonája volt a budapesti merényletre készülő magyar férfi

Amint arról az Index is beszámolt, kedden fogta el a Terrorelhárítási Központ (TEK) azt a magát iszlamistának valló 21 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén. A férfit gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, hetek óta dolgoztak az ügyön. Egy hónapra nyúlnak vissza információik, amikor is azonosították a 21 éves, egyébként magyar állampolgársággal rendelkező fiatalt, aki merényletek, illetve merényletekhez használt eszközök beszerzéséről szóló chatszobák beszélgetéseiben vett részt.

A TEK főigazgatója arról is beszélt, az is az ügyészi vizsgálat tárgya lesz, hogy kielemezzék, egy huszonéves fiatal miként jut el az iszlám hit felvételét követően ilyen szintű radikalizálódásra. A férfi az az Iszlám Állam által működtetett felületen kommunikált, s az Iszlám Államnak hűségesküt téve ajánlkozott támadásra, így ő is a terrorszervezet részévé vált, ami az eset minősítésében is meg fog jelenni – ismertette. Hozzátette, pedig egy teljesen átlagos, jómódú családban élt, értelmiségi szülőkkel. Hajdu János arra emlékeztetett, hogy ez a szomorú jelenség egyébként nem egyedülálló Európában.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a merénylő a Puskás Arénában akart robbantani, ahova 70 ezer nézőt várnak. Hajdu János azt mondta, sajtóinformációkat nem kommentálna, az ő információik szerint az iszlamista férfi Budapest és Magyarország területén akart elkövetni merényletet csőbombával és úgynevezett rammingtámadással, azaz gépjárművel, nagy sebességgel tömegbe hajtással, amilyen például a 2016. évi nizzai terrortámadás is volt. Hozzátette, hogy a csőbombát még nem találták meg.