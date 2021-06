Szorosabra fűzte megállapodását a Nébih a Fukushimai Egyetemmel

Egy tonnánál is több élelmiszert kellett kivonnia egy kisboltból a Nébihnek.

A japán Fukushimai Egyetem kezdeményezésére a Nébihhel 2013-ban aláírt együttműködési megállapodást idén májusban megújította a két intézmény. A megállapodás célja tudományos információk, adatok, irodalmak megosztása, kutatók és hallgatók cserelátogatása, közös kutatási projektek indítása – tájékoztat róla a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A Nébih beszámol róla, hogy a radioanalitikai referencia laboratóriuma (RRL) révén több évtizedes szakmai kapcsolatot ápol számos nagyhírű szervezettel, olyanokkal mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ), de 2000 óta tagja a NAÜ ALMERA hálózatának (Analytical Laboratories for Measurement of Environmental Radioactivity). Utóbbiról kifejtik, hogy azért is megsüvegelendő, mert

a hálózat tagjait a NAÜ tagállamai választják ki azok közül a laboratóriumok közül, amelyek folyamatosan jól szerepelnek a jártassági vizsgálatokon és veszélyhelyzet esetén időben tudnak megbízható mérési eredményeket küldeni.

Ezenfelül informálnak róla, hogy a hálózat egyik fő tevékenysége a laboratóriumok mérési módszereinek harmonizálása, felkészültségük folyamatos fejlesztése képzések, jártassági vizsgálatok szervezésével.

Arról is hírt ad a hazai hatóság, hogy a Nébih ÉLI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2005 óta a NAÜ együttműködő központja (Collaborating Centre) a referenciaanyag-gyártás területén. Ez az együttműködés négy évre szól, mely mindkét fél egyetértésével meghosszabbítható rendszerint még egy ciklusra. Az RRL kiemelkedő munkájának elismeréseként azonban folyamatban van az ötödik ciklusra történő kijelölés, ami a NAÜ történetében is egyedülálló.

A hivatal hangsúlyozza, hogy ennek a közös szakmai munkának az eredményeként született meg a 2013-as együttműködési megállapodás a japán Fukushimai Egyetemmel, melyet idén májusban megújítottak.

Az együttműködésben az RRL nemcsak a NAÜ-vel, hanem más referenciaanyag előállító szervezetekkel – elsősorban japán és dél-koreai laboratóriumokkal – is összeköttetésbe kerül.