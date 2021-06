Egyre több óriáspókot találnak Szegeden, több helyi lakos is észlelte az állatot, sőt volt olyan is, akit a nappalijában lepett meg a nyolclábú – írja a tenyek.hu. A szongáriai cselőpók védett faj, és talajba fúrt lyukakban él. Ezek az ízeltlábúak Magyarország legnagyobb pókjai, akár a 10 centimétert is elérhetik.

A pókok mérge egy lódarázs csípéséhez hasonlítható, amelyet émelygés és heves szívdobogás követhet.