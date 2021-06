Közeleg a kánikula, nem lesz több természeti csapás

Végre kezd a naptárhoz igazodni az időjárás, a felmelegedés tovább folytatódik. Csütörtökön inkább még csak nyugaton, délnyugaton, pénteken viszont szinte mindenütt átlépjük a 25 fokot.

Bár a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, de számottevő csapadék sehol sem várható. A hétvégével meg végképp elégedettek lehetünk: kellemesen meleg, nyári időre van kilátás, az ország nagy részén 29 fokos maximumokkal.





Bár az Időkép olvasói még a minap is küldtek be felvételeket vészjósló égi tüneményekről, reméljük, hogy ez már csak emlék, és a közeljövőben nem kell tartanunk újabb természeti csapással felérő időjárási jelenségektől. Ezt jelzi az is, hogy egyre többen igazi nyáridéző fotókat osztanak meg lágyan hullámzó pipacstengerekről.

A kiadós májusi esőknek köszönhetően a rétek és mezők igen gazdag növényvilággal büszkélkedhetnek, az év ezen időszakában virágzik több kultúrnövény és mezei virág, a pipacs mellett a mák, a bíborhere és a kamilla is. Szóval hajrá, gyerünk ki a természetbe, mindössze a virágpor-allergiásoknak kell odafigyelniük, mivel a száraz, napos idő kedvez a pollenkoncentráció növekedésének.

Fronthatás ugyan nincs, a melegre érzékenyeknél viszont jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Körükben általános lehet a fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, egyeseknél alvászavarok is kialakulhatnak.